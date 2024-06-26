娛圈單打︱影帝人美心善　難怪大家愛你

影帝梁朝偉一向低調，日前忽然登上電視新聞，唔通又攞獎？非也，今次影帝出新聞係為咗做善事呀！梁朝偉捐出300萬元支援香港兒科醫學會去年成立的「鵬程奮進堅毅獎學金」，冀讓更多患病小朋友受惠，仲加碼捐出私人珍藏的法籍華裔畫家趙無極水墨畫拍賣，為善不甘後人。

偉仔去年已擔任獎學金頒獎嘉賓，發現報名的小朋友多達百幾人，獲獎只有20人，咁咪即係有好多小朋友失望？每名小朋友可獲一萬元獎學金，其實唔算多，但礙於名額及資源有限，所以向隅者眾。有見及此，偉仔主動捐出300萬元，兼捐出名畫拍賣，收益當然畀晒獎學金啦！影帝係咁講嘅：「希望可以透過我，令更多人關注有需要嘅家庭同埋小朋友。」又認為「錢不是最重要，而是令小朋友知道，有人與他們站在一起，讓他們感到有人支持」才是最重要。偉仔，你真係人美心善呀！

當然啦，香港乃是非之地，做乜都有人阿支阿左。有網民批評，影帝身家數以億計，出手未免唔夠闊綽；又有網民質疑，偉仔出名唔鍾意小朋友，堅持拒絕生育，點解家陣又忽然咁有愛心呀？

喂，捐身家好唔好？網民呢啲見解真係好膚淺！300萬絕非小數目，有幾多明星肯攞呢筆錢出嚟幫人呀？係呀，大明星搵好多錢，亦不時出騷行善，但真係要真金白銀自掏腰包，就唔係咁多人做到。至於偉仔唔生仔係一回事，幫助患病小朋友又係另一回事，本欄就覺得偉仔此舉十分有意義！利用一己知名度，提升外界對獎學金的關注度，讓愛心傳揚開去，冇得彈啦！