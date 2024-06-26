泳兒聯乘樂隊搞新作　以駕駛比喻人生

英皇歌手泳兒（Vincy）展開新一章的音樂企劃，歌曲將與不同樂隊crossover，今次《Ride It Out》跟樂隊Pandora聯乘兼化身女車手，更以駕駛比喻人生，享受無拘無束的自由。提到邀請Pandora合作，Vincy坦言近年一直有留意樂隊的作品，風格愈見鮮明，自己亦想嘗試這種groovy style。由於錄音期間Vincy吸收了不少Pandora主音Tony的唱歌建議，因此她決定捨棄自己既定的方法，再加入自己的習慣，希望將兩者的特色融為一體。

Vincy跟Pandora錄音時感覺輕鬆，因為3位樂隊成員均是「爛gag王」：「佢哋好搞笑，我鍾意搞笑嘅人，我覺得一齊做嘢呢個Vibes幾好。但係要認真錄音嘅時候又會好認真，對每個細節都會好執着同埋好有要求。錄音時Tony好似大佬咁，我哋喺側邊傾偈吹水，佢會好認真喺電腦面前幫我哋處理音樂，跟住就會拉番我返嚟繼續。」

Vincy不喜歡獨處，唯獨駕駛外，她說：「其實我好奇怪，好矛盾，除咗揸車我鍾意一個人，好多時都好鍾意同朋友一齊。對於我嚟講揸車係一個忙碌嘅生活裏一個喘息空間，同埋一個我可以掌控自己生活節奏嘅一個小天地。所以我鍾意自己揸車，有一種可以掌控自己人生、有一種好自由嘅感覺。」

負責作曲及編監的Pandora，在編曲上亦作出新嘗試，例如加入不同的鼓聲來營造自由奔放的感覺：「作品以Vincy現場表演為出發點，希望大家可以擺動身體，輕鬆咁領略歌曲帶出嘅道理，就係將駕駛沿途經過嘅風景當做人生每件小事。」