方皓玟開騷牙煙露波底　周國賢被爆後台傾護膚護髮

歌手周國賢與方皓玟昨晚（25日）聯乘在灣仔會展舉行《The Parallel Live》音樂會。周國賢先以一輪熱血搖滾歌曲打頭陣，炒熱氣氛。隨後一身紅色高叉裙亮相的的方皓玟型格出場，唱出多首舒情歌為氣氛降溫，不過，她演一舉手卻出現牙煙場面，歌衫拉起露出「波底」，隨後再獻唱時已換上另一上衣。 音樂會高潮位自然是去到尾聲兩人「合體」唱出多首歌曲《人間垃圾》、《時空》、《14天》、《陽光燦爛的日子》、《終於好天氣》等，傾偈環節亦笑料百出，周國賢看見方皓玟肩膀有條帶，提醒她「跌帶」擔心拍檔走光，她則說：「呢個髮型嚟。」又大讚他好似台星許光漢，應該有好多「老婆」。

兩人講到相識經過緣於20年前《14》天國語版，周國賢說：「因為我要唱《14天》嘅國語版，監製話我啲國語好爛，所以就搵個國語老師教我，初時好驚以為佢好Miss款，原來係同我年紀相若嘅。」他又指雖然兩人風格有點相似，大家會以為他們合作過，但其實連一首歌有未合唱過，今次音樂會是第一次合作，但笑言他們台前好rock，但在後台卻是交換護膚、護髮心得，方皓玟說：「多謝你嘅護喉之寶。」他則說：「嗰粒嘢係軒仔（張敬軒）畀我㗎。」 方皓玟與周國賢受訪皆覺得合作未夠喉，覺得合作相當有火花，大家也將自己團火攞出來，希望能有第二回，甚至一齊巡迴演出，她笑說：「可能係之前冇緣份，timing真係好奇妙，時間到就會發生。」

講到台上走光﹖她則秒語連珠笑說：「『下半球』如果有得露係好事，大家應該祝福我，呢啲唔係輕鬆可以得到，如果有又幾開心，影到相請forward張相畀我，我會珍藏。我都期望呢件事發生，雖然有做安全措施，但有啲嘢避唔到，天意要發生，唧出嚟都會發生，同時間一樣，唧出嚟就有。」