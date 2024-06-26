5大抗臭食物助你清爽度夏

炎炎夏天，除了感受到熱浪來襲，更會受到體味的困擾。特別是乘搭交通工具時，狹窄的空間內混雜各種味道，對於嗅覺靈敏人士簡直是人間鍊獄。如果不想因為身體有異味而影響工作與社交，除了多喝水、多擦汗之外，還可進食減低體味的食物來改善夏天的汗臭，以下就為大家介紹5種能有效減輕體臭的食物。

1.綠茶

綠茶富含茶多酚類抗氧化劑，能有效抑制體內自由基的活動，從而達到抗臭的效果。自由基是導致細胞氧化損傷的元兇之一，而細胞氧化就會產生異味物質，通過綠茶的抗氧化劑能幫助清除體內的自由基，減少體內的炎症和細菌數量，降低異味的產生。

2.綠葉蔬菜

菠菜、羽衣甘藍等綠葉蔬菜中富含葉綠素，具有天然的除臭功能，能中和人體體內產生異味的物質。同時，葉綠素還能促進身體排毒，只要每天攝取足夠的綠葉蔬菜，身體就能由內至外保持清新香氣。

3.薄荷

薄荷除了有提神醒腦的功效，當中的薄荷醇還具有抗菌和消炎的作用，能夠抑制汗腺分泌，減少汗臭味。可直接食用薄荷，或是飲用薄荷茶，能夠有效改善口氣和身體異味。另外，正值夏天容易乏悶、食欲不振，薄荷還能促進消化和緩解頭痛等不適症狀。

4.檸檬

檸檬富含豐富的維他命C和檸檬酸，能夠抗菌和抗氧化，並幫身體排毒。檸檬酸能刺激消化液粉筆，幫助消化，促進腸道蠕動，預防便秘。消化順暢，體內的毒素和廢物就不易堆積，自然減少由內而外散發異味的機會。另外檸檬酸也可以降低體液的pH值，使其偏向酸性，不利於產生異味的細菌滋生。

5.富含鎂的食物

鎂是人體必須的礦物質之一，而它在調節體溫和汗腺功能方面扮演着重要角色。適量攝取富含鎂的食物，如香蕉、黑朱古力等，可以阻止汗水與皮膚表面產生化學反應，從而達到減少汗味的作用。