藝人譚嘉儀近日替好友朱智賢慶生,相約多位密友齊齊出海,當中包括擁有36E上圍的陳婉衡。嘉儀昨日於社交網PO出多張穿着白色bikini的照片,身形細細粒的她估不到上圍都好澎湃「胸」湧,深溝盡露,難怪她都不介意PO出與陳婉衡於遊艇上坐着傾密偈的照片,雖然明顯不及對方身材好,但都不太輸蝕。

過往與好友聚會或有朋友生日,嘉儀都會出海玩,她又留言:「今個夏天第一次出海,感覺好似隔咗好耐。So relaxing just chill with the girls.」朱智賢亦留言多謝她們為她慶生呢!