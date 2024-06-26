「啦啦隊甜心」筠熹遭質疑太老　琳妲真情剖白跳到40歲

台灣啦啦隊文化向來競爭激烈，唔少上弦成員人氣更紅遍亞洲地區外，同時亦喺素人想打開知名度嘅首選踏腳石。不過，隨着啦啦隊成員愈來愈備受各界關注，啦啦隊成員嘅年齡亦漸漸成為話題，相較日韓啦啦隊嘅25歲退休年齡，台灣竟然有唔少超過30歲仲係度繼續跳嘅啦啦隊成員，引嚟唔少網友質疑：「啦啦隊怎麼一堆快40歲的在跳？」對此，今年已經35歲嘅筠熹亦直言道：「是老，但是我們沒有被擊敗！」

對於外界質疑年齡，不時透過社交網分享啦啦隊工作點滴嘅琳妲，日前亦晒出自己訪問隊員嘅影片，對此唔少成員都認為跳到40歲都冇問題，因為依家好多人就算40歲，外表望落依然年輕兼充滿活力，而琳妲亦不忘真情剖白道：「啦啦隊的宗旨一向是帶領全場看球的觀眾，體驗比賽、享受比賽、增加看球的樂趣，很多隊友也藉由啦啦隊開啟演藝事業，這裏是一個我們共同感恩的地方，這也是為甚麼，即便我們這些『資深』的學組們在不同領域有其他的發展後，還是不忘初心，每次到球場就像回到家的感覺，很熟悉、很溫暖，大家聚在一起，這裏是我們的家。」並強調之後會繼續製造更多歡樂畀所有球迷。