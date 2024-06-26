出道20周年！金在中講到朴有天就嘆氣：好耐冇搵過佢

曾以韓團東方神起及JYJ活動的男歌手金在中，今日（26日）攜第4張個人大碟《FLOWER GARDEN》回歸樂壇。

他昨日（25日）接受韓媒訪問，他指今次新碟是慶祝出道20周年的專輯，坦言感到難以置信：「我年輕時沒有想過20年後的自己是這個樣子，能夠以沒有改變很多的樣子慶祝20周年，真的很感恩。」問他從前覺得自己在20年後會是甚麼樣子？他說：「我以為會成為終極的大人，覺得會已經結婚和生小孩。」

金在中於2004年以東方神起成員身份出道，2009年他與隊友金俊秀和朴有天向SM事務所提出解約，翌年3人組成JYJ再出道，但朴有天後來先後爆出性醜聞及捲入吸毒案，JYJ便再沒有進行組合活動，金在中受訪時談到東方神起的成員：「成員們都生活得很好，我也很欣慰，除了一個人（朴有天），Max已經組織家庭，其他朋友也正在尋找屬於自己的幸福，看到他們生活得很好的樣子，我也覺得自己要努力生活。」

談到朴有天，金在中亦表示忍不住要嘆一口氣：「有天應該要努力生活才行，真是令人擔心，我沒有聯繫過他，我連他身在哪個國家都不知道。」而他與金俊秀至今已認識逾20年，至今仍十分老友，他表示：「他是我的自豪，是我唯一一個可以跟人炫耀的成員。」