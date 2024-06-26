陳喬恩傳9月補辦婚禮　經理人回應咁樣講...

台灣女星陳喬恩與馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）2022年3月31日登記結婚，2年婚姻生活相當甜蜜，近期傳出2人準備在9月下旬舉辦小型婚宴，僅有至親好友受邀。陳喬恩剛從布達佩斯度假結束，對於爆出正在籌備喜事，經理人回覆表示不知情：「如果是的話也是替他們開心，我們這邊是沒聽她講過，她也沒請公司這邊幫忙做甚麼！」

45歲的陳喬恩與小9歲的Alan在節目《女兒們的戀愛》中結緣，2019年底宣布戀情，交往2年多後在台被發現登記結婚。雖是相差9歲的姊弟戀，但陳喬恩凍齡，兩人外形相當登對，因老公廚藝好，陳喬恩婚後更被發現「幸福肥」，一度被傳出是有孕，她也親自否認。

陳喬恩曾在中國節目上提到過舉辦婚禮的想法，遲遲不辦的原因就是怕麻煩，想辦小型婚禮但是又怕誰沒有請到，很怕怠慢了每一個人，辦一個大型婚禮又太累了，這個說法也被許多人認同。

陳喬恩最近在古裝陸劇《墨雨雲間》中飾演女主角吳謹言的壞後母「季淑然」，雖然是反派角色卻收到很多正向討論。前陣子她也去布達佩斯度假，現在也進入新劇組拍戲，經理人透露，這個月她有休假回台幾天，但沒有聽說她要辦婚禮的事，至於9月是否有休假？經紀人則說：「不一定，因為她工作邀約挺滿的，隨時有工作會安排進來，這部分要跟大陸的團隊確認一下會比較清楚。」