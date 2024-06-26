《反黑英雄》破內地平台紀錄　陳山聰：證明港劇受歡迎

「視帝」陳山聰、袁偉豪、朱晨麗、張振朗和姚子羚主演的無綫劇集《反黑英雄》星期一香港首播，內地播放平台亦同步出街，劇集在內地上線兩日至昨晚（26日）已傳來好消息。《反》劇在內地播放平台成為首部「站內熱度值」衝破2萬的港劇，上線兩日已經迅速打破《鐵探》、《陀槍師姐2021》、《使徒行者》系列、《宮心計2深宮計》等港劇成績。

眾演員昨日出席《上海電視節》，男主角陳山聰對於劇集取得好成績，他說：「內地啱啱上咗1至4集，已經有咁好成績，同袁偉豪、張振朗、朱晨麗大家都好開心。尋晚喺《上海電視節》見到內地播放平台嘅朋友，佢哋收到即時嘅消息，知道衝破2萬都好開心，證明香港劇喺內地市場受歡迎。」姚子羚表示：「尋日我哋一齊喺上海宣傳套劇，都知道呢個好消息，希望愈嚟愈高熱度。我仲未出場，希望之後出場會有更加好成績。」袁偉豪亦表示很好開心，指看到內地社交平台有很多人討論，反應非常好，昨晚大家食飯時也有慶祝，相當期待姚子羚出場。

此外，劇集昨晚播出第2集， 劇中飾演冷血無良社團大佬的黃子恆，今次跳出框框，一反傳統常以官仔骨骨「西裝三件套」示人，配以金絲眼鏡、All Back頭兼吹得一手吹色士，反差之大令人形象深刻。而向來型爆的陳山聰於劇中所穿的便服全是日本潮牌，山聰單是昨晚一集已換了4個不同造型，有眼利網友發現山聰所穿的限量版波鞋，亦經常在其社交網「閃現」。身形Fit爆的他完美Carry日潮風，難怪網民大讚是「潮流教

父」。