李龍基目送未婚妻入獄後去波霸P　最大苦衷冇人知

藝人李龍基未婚妻王青霞（Chris）因被控逾期居留、使用虛假文書及違反逗留期間接受工作等共7宗罪，上周被判入獄25個月，李龍基目送未婚妻入獄後多次激動爆喊，並強調會等未婚妻出獄後結婚！不過當晚佢被發現現身「波霸」葉子楣農曆生日飯局，仲全程笑容滿面，心情大上大落令人費解。

事隔一周，李龍基終於為自己正名，為免令人誤會佢「冇本心」，原來當晚係有苦衷，好友們擔心佢受情緒困擾而力邀出席，佢都為免拒人於千里，先勉為其難答應出席，去到現場先知係葉子楣生日飯局，更強調同葉子楣唔熟，亦唔係對方約自己，本來佢已經推咗，唔想見人，但係好友打咗好多次電話畀我先出去。而去到現場佢又衰心軟，本來連相都唔想影，但拒絕又怕唔尊重，先會同大家合照。

李龍基尋日（25日）又再被發現「衰心軟」，朝早出席楊玉梅、韓馬利、杜燕歌、譚少英及黃淑儀等飯局，李龍基以花恤衫加紅色鴨舌帽現身，左擁女性好友、右抱韓馬利合照。夜晚佢就同胡楓、羅蘭、李麗霞及尹揚明等食飯，李龍基依然笑容滿面，心情唔錯。

另外，李龍基下月將去澳門舉行演唱會，不過演唱會海報主題係「女繼續追」，即被網民笑爆，李龍基就不滿主辦單位先斬後奏，指對方未問過佢就急忙推出，佢自己對個標題都唔高興，依家只怪自己太疏忽，我太為人設想，苦了自己。而下月21日佢就會喺香港搞《真情流淚 基不可失》演唱會，再次自嘲。