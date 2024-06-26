Anson Lo手寫家書曝光　拋低偶包鯨吞糯米糍

人氣男團MIRROR「教主」盧瀚霆（Anson Lo）7月7日29歲生日，還未到生日，「神徒」（粉絲䁥稱）已展開海量應援，盧瀚霆國際後援會由今日（26日）起至7月10日，以生日主題「SoaR」（翱翔）在九龍塘舉行《Anson Lo & Sontos - SoaR Pop Up Store》，現場展出AL 在MIRROR 演唱會演唱《MY LIFE》時穿上的水晶閃石戰衣，及3米闊的巨型天使翼，以呼應翱翔的主題。

Pop Up Store中央一個心形佈置，概念源自於新歌《深閨》MV，粉絲可以扣上刻了名的心心扣，AL又特意拍攝一輯即影即有造型照，相中他嘟嘴、曬V、派心及食嘢相，作為回饋粉絲。現場還有一封AL手寫家書，感謝粉絲在他開心、失落、生病和興奮時都在身邊，「看到你們開心，我便會開心的，看到這一句便笑一下啦！」最特別是其中個裝置，可跟AL合照，AL還有對話跟粉絲互動。

Pop up Store安排2名模特兒展示產品，還有4名小朋友擔任小模特兒，分別5歲及7歲小姊妹愷玥和綽蕎，她們知道今日要做訪問，表示鍾意AL靚仔，之前電影謝票時見過真人，笑說想送手機給AL估生日禮物，並說「I Love You」又即場唱出《深閨》賀偶像生日。而9歲的Helly和10歲的Karel 讚AL唱歌及跳舞出色，視為學習對像，齊表示希望有機會跟AL跳舞。並祝AL生日快樂：「無論你去邉度，做乜嘢都支持你。」及「祝身體健康、開開心心、繼續做自己想做嘅事。」

另外，他於社交網出Po表示大玩糯米糍競猜遊戲，他拋低偶包，成功一口鯨吞糯米糍，相當犀利！