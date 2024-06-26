ANSONBEAN孖女友同場搵真銀　預告赤膊上陣騷肌

藝人陳毅燊（ANSONBEAN）和女團Beanies今日（26日）現身首飾品牌活動，今次是ANSONBEAN與女友Beanies成員張天穎（Jaime）首次活動同場。

事業愛情兩得意的Jaime稱好開心能夠與男友及一班好姊妹一同搵真銀，雖然難得與男友同場，但因為要開騷及為新團歌排舞而未有時間和男友拍拖。問到Beanies其餘4人對ANSONBEAN滿意否？她們就說：「只要Jaime開心我哋就開心。」而Jaime亦即答：「我依家好開心。」講到見家長，Jaime透露男友還未正式與父母見面，只在探班的時候見過，笑言爸爸對男友的第一印象是「好大隻」。Jaime續指未收到男友送的飾物，反而卻經常收到隊友送的首飾，表示男友有時間陪自己已經好好。

另外，ANSONBEAN表示想和女友有更多合作機會，提到見家長ANSONBEAN就指要循序漸進，不過有機會都想帶女友回家見父母，讓相方互相認識了解，對於Jaime爸爸對自己的第一印象是「大隻」，ANSONBEAN就表示「多謝」。他續指最近為新碟封面努力操練，透露新碟內頁相會有他赤裸上身的照片：「因為我想赤裸去面對大家，我想將自己最好狀態程現畀大家，所以我就決定操多啲，同埋食得健康啲。」又謂不時都會相約女友一起做Gym。

談到ANSONBEAN不時會在社交平台發布武打短片，他表示自己從小就想做動作演員：「我好鐘意搏，同埋我拍影片都喺想練習多啲鏡頭同角度，希望每一個表演嘅過程都可以令自己進步。」他又謂一直有跟老師學習武術，指自己參演的第一部動作片即將上映。