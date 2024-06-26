本日日本：慶祝Hello Kitty 50周年　主題菜單有乜好食？

Hello Kitty即將迎接50歲生日，在這個值得紀念的日子，日本BAYCREW'S GROUP旗下的三間餐飲品牌J.S. BURGERS CAFE、J.S. PANCAKE CAFE及Butter，即日起至8月19日以「HELLO KITTY 50th Anniversary GARDEN PARTY」為主題，每個品牌各有限定的Hello Kitty特色食品發售。 這次聯乘的一大特色係，除了Hello Kitty外，雙胞胎妹妹「咪咪」、寵物波斯貓Charmmy Kitty及好友泰迪都齊齊粉墨登場。其中J.S. PANCAKE CAFE推出的限定菜單包括鮮忌廉白朱古力迷你班戟及蜜桃汁生果雪糕班戟，J.S. BURGERS CAFE則提供有Hello Kitty樣子的幸福漢堡包（可選煙肉芝士或牛油果芝士），另有加入信州蘋果果醬及碎餅乾的蘋果紅茶花園班戟，飲品則有包括蜜桃、士多啤梨、熱情果杧果及蜜瓜奇異果4款口味的鮮果牛奶凍飲。Butter的多款限定菜單包括Hello Kitty與Charmmy Kitty的蘋果蜜桃忌廉梳乎厘斑戟、蜜桃聖代、 杧果聖代及4款口味的棉花糖奶茶。配合是次活動，凡購買指定餐點就有機會得到限量贈品，例如心型隨身鏡及收納袋等，身為粉絲值得去捧場！