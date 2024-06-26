任達華學霸女兒任晴佳危坐高處　為打卡唔怕危險

任達華與琦琦的20歲女兒任晴佳（Ella），除了身高達1米80，擁有42吋逆天長腿，年滿18歲便跟隨媽咪的步伐做模特兒外，更是一名學霸。本來在英國倫敦大學讀書的她，現已轉到美國紐約曼哈頓的哥倫比亞大學升學，近日她又再分享一輯校園照，驚艷網民。

任晴佳昨日（25日）在社交網貼出幾張照片，並發文指：「今天的雲很美，忙裏偷閒跑到學校的廣場上。」相中見到任晴佳作簡約打扮，身穿藍色條子恤衫，配襯白色喱士底衫，加上一條闊腳休閒褲襯波鞋，一陣風迎面吹來，即時展現女神風。不過網民更關注任晴佳疑「危坐」高處拍照，質疑她為打卡不怕危險，紛紛留言叫她小心。

任晴佳上月底亦於社交網貼出一張哥大圖書館大樓照，並寫道︰「first day @columbia uni!（在哥倫比亞大學的第一天）。」令網民紛紛揣測任晴佳已轉讀該學府，而今次亦有網民留言問：「這是哥大吧」，任晴佳也大方回覆：「是的」，並配以微笑Emoji。網民都大讚任晴佳為學霸，任晴佳小時候入讀有「幼稚園神校」之稱的基督堂幼稚園（CCKG），之後升讀拔萃女書院，亦曾就讀新加坡國際學校及英國寄宿學校。任晴佳去年入讀英國倫敦大學，今年轉讀歷史悠久的哥大，屬私立常春藤盟校研究型大學，據美國新聞及世界報道，該校在2021年全美綜合大學排第3名，另在2022年泰晤士高等教育世界大學排名獲第11名，英國高等教育調查機構Quacquarelli Symonds(QS)發布的「2024年最新世界大學排名」排第23名。