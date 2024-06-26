方媛孖富貴姊妹朝聖Taylor Swift　威盡同威廉王子同包廂

天王郭富城太太方嫒身邊有一大班富貴閨蜜，早前佢就晒出成身行頭Dress up去好姊妹生日P，今次佢再孖三位富貴姊妹去英國溫布利球場朝聖包廂，欣賞美國天后Taylor Swift《The Eras Tour巡迴演唱會》，同行富貴姊妹仲大爆「和威廉王子同包廂看Taylor Swift演唱會」真係威過人呀！

見富貴閨蜜於片中一支箭跑入包廂，又留言指15萬人睇Taylor倫敦演唱會，包廂旁邊就正正係英國皇室一家，又大爆威廉王子成家人都high到起身搖擺，單單幾句說話就已經知佢身價之豪。而方媛就以白色連身短裙現身，趁開場前又拎手機自拍，並與三位姊妹喺座位舉V合照，開場時姊妹們都興奮尖叫，方媛則翹腳打側坐，不過就疑似三角位走光，幾乎見到內褲仔。到咗舞台放煙花時，四姊妹又立即起身背台影合照，捉緊精彩時刻。

方媛嘅閨蜜又真係冇吹水，因為今次Taylor Swift開騷，英國王室威廉王子（Prince William）的確係帶埋喬治王子（Prince George）及夏洛特公主（Princess Charlotte）、湯告魯斯（Tom Cruise）一齊睇騷，去慶祝佢自己42歲生日，仲走入後台合照。