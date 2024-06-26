衛詩雅自爆遇靈異事件　家中有20多個靈體

女星衛詩雅（Michelle）接受電台訪問大談靈異事件，談到興起時更「出賣」爸爸，大爆對方曾遇上「神棍」險被騙，她透露人生首次看到靈體，是在朋友的西貢寓所，當時剛走入屋內，便看到一個籃球般大的白色氣體極速走出來，由於只有她看到，令其印象難忘。另一次遇上怪事經歷則發生在父母家中，某一晚她寄宿在父母家中，凌晨3點聽到愛犬望着一個位置狂吠，令她起了疑心：「屋企出面的戶外環境比較大，第二朝我哋重看閉路電視，見到狗仔狂吠之前，屋企出面有幾盞燈先後着咗，維持咗廿幾秒，好以有人在出面路過再企喺度到咁。」

及後Michelle向一名師傅求助，該師傅指Michelle家中有20多個靈體，但她卻不畏懼：「有20幾個自己開派對啦，都唔得閒搞你，係沖涼就有少少驚，驚佢哋會裝我。」更踢爆爸爸信有鬼神之說，而且有段時間身上戴滿佛牌，又會把佛牌掛在安放關公像的櫃上，某日她放學回家，更親睹兩名男子在家中做法事：「阿爸叫我唔好理，跟住我聽到師傅唸經，嗰刻有一下暈一暈，跟住就請走晒所有佛牌，連關公都請走埋。」

Michelle父母早年有信奉觀音，但亦因此曾險被騙，她說：「佢哋有日同我講，話約咗觀音，又話有好多師傅徒弟一齊去，叫我一齊去，觀音咁難約梗係去。」惟當眾人抵達目的地後，見貨櫃場內放了一張枱和香燭，師傅叫誠心跪拜觀音，但卻要求眾人閉眼，但Michelle好奇心下偷望，沒料赫然看見一個穿住白紗、發光的人形，當一切以為是真實的同時，師傅向他們索錢起廟，眾人才驚醒被騙，及後便沒有再找該位師傅。