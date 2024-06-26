張家輝自導自演新片揚威馬國　獲頒卓越電影成就獎

影帝張家輝獲「第7屆馬來西亞國際電影節」頒發「卓越電影成就獎」，而其自導自演新作《贖夢》，則成為電影節閉幕電影。家輝感恩再一次獲得馬來西亞同業及影迷的厚愛，又表示自己首部執導作品《盂蘭神功》亦於當地拍攝，相隔10年能夠再次帶着自己的作品到訪當地，可謂別具意義。

家輝興奮表示：「一定係要多謝唔同影展嘅選片委員賞識，都係嗰句『人哋畀面，我就好好收起嗰面佢！』感謝自己嘅團隊，日後繼續努力。同時亦感激大會對我喺電影業嘅認可，如時間許可下，亦一定親身赴會。」

談到當年於馬來西亞拍攝《盂蘭神功》，家輝搞笑指難忘要找人「陪瞓」：「當時喺富有神秘色彩及濃厚文化嘅馬來西亞拍攝鬼片，令影片更具感染力。但因自己怕鬼，一度要搵『陪瞓』，不過自己對影片感到滿意。而今次嘅《贖夢》就只係關於心理、驚慄，同鬼無關，收工可以返屋企瞓，所以好好多，哈哈。」

談到《贖夢》，家輝指未敢對票房有太大期望，且幽默回應：「電影就係咁神奇，集創意、藝術、賭博及命水於一身，簡單嚟講：偏門，近年又大多手風唔順！所以仍然喺業内努力打滾嘅人，其實都深愛電影，亦包括我，而票房成績，喺度引用我自己嘅一句對白『耶穌都估唔到票房，我話嘅！』總之，立意求新，交出誠意，謹慎行事。」