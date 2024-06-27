【是日通勝】

農曆五月廿二

甲辰年 庚午月 壬戌日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：開渠、動土

幸運方向：坐南向北

幸運數字：01、19、08

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人。

金牛座：做人忌自私，顧及別人感受才可贏得好人緣。

雙子座：話頭醒尾，毋須旁人提醒已能完成手上工作。

巨蟹座：受人事問題困擾，事業受阻，要謹言慎行。

獅子座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

處女座：財運回穩，量入為出的策略要貫徹始終。

天秤座：做人忌意氣用事，否則有機會招致財物損失。

天蠍座：和愛侶意見不一，應好好溝通，互相遷就。

人馬座：理財要審慎，不要被眼前的蠅頭小利蒙蔽。

山羊座：職場上獲好口碑，但要記住滿招損謙受益。

水瓶座：財運不俗，投資有望獲利，但要見好即收。

雙魚座：心不在焉，難集中精神做事，勿作重大決策。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）狗 遇貴人

（跌）龍 多阻滯

鼠：在知識上努力裝備自己，得着不會少！

牛：事業運不佳，勿把所有事都攬到身上。

虎：被棘手問題殺個措手不及，勿自亂陣腳。

兔：身心疲憊，對很多事情都提不起興趣。

龍：是日沖煞，身心狀態差，頭頭碰着黑。

蛇：加強溝通，遇到感情問題可化危為機。

馬：檢視作息習慣，否則健康可能會受損。

羊：工作能力突出，易獲上司與同事認可。

猴：財運佳，投資可一試，但要謹慎行事。

雞：自我意識過於強烈，易忽略別人感受。

狗：貴人助力強，事業上容易找到突破點。

豬：支出有可能超出預算，必須小心理財。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

房子有邪氣應如何化解？

房子是人的居所，除了要交通便利、設施完善外，還要風水位置好。當房子有邪氣，難免會對居住人的各方面運勢帶來負面影響。那麼家宅有邪氣會表現在哪些方面呢？

1.周邊環境煞氣重

如果居住的地方在醫院、監獄、垃圾場、變電站或高壓電塔附近，可能會有邪氣侵入。 這些邪氣容易為居住者的健康、精神狀態、事業、財運帶來不利，還會讓居住人感到不安和困擾。

2.房子光線不足

陽宅五行流通、陰陽和諧乃吉。如果住宅光線不足，容易導致潮濕，陰氣過盛， 這時候就會有邪氣入侵，令居住人的濕氣重，精神狀態不佳，做事容易渾渾噩噩，影響事業運和財運，建議在宅內多放一些長明的電燈，燈光最好為黃色。

3.房子布局不合理

房子布局是否合理，直接關係到居住者的生活質素。房子最好是正方形或長方形，切記不要選擇奇形怪狀的房子。若住在格局不合理的房子，居住人容易被邪氣入侵，影響運勢。