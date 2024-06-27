星玄｜林俊傑抱小侄女合照　萌到一眾網友登熱搜

今日係6月27日農曆五月廿二，幸運星係白羊座，助人為快樂之本，幸運之神不會待薄好人。白羊座嘅林俊傑（JJ）喺年初開始，就忙緊內地嘅巡迴演唱會，而JJ都抱住感恩之心，每一場演唱會結束之後，都會喺社交平台感謝到場Fans嘅支持，雖然佢行程咁忙，但身為二十四孝仔仔，都有抽時間陪爸爸媽媽，過父親節同母親節，事事咁成功，都要記得有餘力嘅時候，幫吓其他人呀，你嘅付出最終都會回到你身邊。

近日，JJ去到哈爾濱舉行演唱會，其父母及哥嫂等家人都有到場支持，其中，JJ手抱着小侄女的合照，即以「林俊傑抱孩子」一關鍵字旋即登上熱搜，唔少網民看到相片後均留言表示JJ一家人很有愛，並大讚小侄女樣貌超萌，十分可愛。

最旺嘅生肖係肖狗，貴人助力強，事業上容易找到突破點。屬狗嘅呂慧儀喺無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》入面，同張景淳組成嘅「龔水CP」一直以來都好受歡迎，甚至喺劇外都被大家認作係一對。前排「龔水CP」喺社交平台，晒出多張親密合照，呂慧儀仲將手搭喺張景淳嘅膊頭，甚至有一張兩個人，分別將手舉向頭頂比心，佢哋又試過都戴住情侶戒指，睇落真係非常登對，無論CP係真係假，依家呂慧儀不停忙住拍劇，都獲得愈來愈多觀眾支持，今日貴人運極佳會唔會就係張景淳呢。