郭富城豪花百萬拍MV　谷行個唱跳足16小時

舞王郭富城將於8月舉行《ICONIC世界巡迴演唱會香港站》，首階段門票日前公開發售後火速售罄，主辦單位即加推限量門票以供樂迷購買。而正全力投入綵排的城城，亦有為個唱主題歌曲《EXIT》造勢，城城透露今次的歌曲組合、排舞老師及MV導演雖然是首次合作，但卻火花十足。

而新歌MV製作可謂不惜工本，製作費接近一百萬，皆因導演組望帶出歌曲多角度的跳舞場景，特別租用兩個偌大的影棚搭建不同的場景，包括給城城一人獨舞的木板地舞室，營造有一種放飛自我的空間，還有3個和舞群互動跳舞之空間，過程間更動員20名精英舞者、分飾不同角色，配以獨特造型，演繹舞者初心。導演特別於影棚就搭建一個夢幻感的燈陣場景，以表達舞者一起互動跳舞的開心自由世界，場景轉換間也盡見舞蹈的爆發力，視覺聽覺俱佳。此外，尚有一個光影隧道，帶出熱愛跳舞的舞者一種沉迷氣氛，同時亦標誌着舞曲的新出口，很有意境。

雖然整個拍攝接近20小時，城城也拍足16小時，於不同角度也盡力跳到最好為止，而現場舞蹈員也全情投入伴舞，排舞師Mike表示：「城城的舞蹈功力，真的是不一樣的境界，令我非常佩服。」城城笑說：「我一直希望尋求突破，電影是、舞蹈也是，今次和兩位舞蹈老師合作，我又更掌握到什麼是跳舞的初心，就是不斷嘗試、堅持、求變和熱愛。」