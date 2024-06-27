袁偉豪臨時缺席錄影　陳山聰決定議封肚唔追B

無綫綜藝節目《福祿壽訓練學院畢業Party感謝祭》昨晚（26號）進行錄影，陳山聰、姚子羚、袁偉豪（Ben）及朱晨麗等擔任嘉賓，不過Ben臨時家有要事而缺席。陳山聰表示因代表新劇《反黑英雄》宣傳，加上機會應留給後生仔，所以毋須「扮嘢」，但在家中卻經常扮演「牛牛」的角色給體重約17Kg囝囝騎。他又透露囝囝陳霆軒愛扮「蛛蛛俠」及學其甫士，而7月1日就4歲生日，屆時會一家人食飯慶祝。問可會送弟弟或妹妹給囝囝做生日禮物，他耍手擰頭謂不會：「佢唔會悶，日日過得精彩過我，星期二至六都要學嘢，上英文、數學、畫畫、學琴，同埋佢最鍾意嘅跆拳道，我唔係怪獸家長，每日分配1小時畀佢上堂，唔係日日係玩。」又指囝囝愛他多過媽媽，同時覺得年紀不少，現時又是事業搏殺期，和太太商量後，覺得不如集中火力培育囝囝，一個小朋友就夠晒數。

山聰透露剛和子羚及Ben等人自上海宣傳完劇集趕返港，對於Ben以「家中有事」為由未能出席錄影，被懷疑跟網民指他顏值下跌有關？山聰則為兄弟護航說：「唔會啦，佢演大反派，唔係靚仔形象，我喺劇集《新聞女王》度仲扮過弱智爸爸啦，大家都係專業演出，所以唔使擔心佢。」問到Ben家有何事？他說毋須擔心：「佢頭先心情好好，只係佢屋企發生咗突發事，我哋都係成下午3、4點都返到嚟香港，大家都好趕，我哋做兄弟咪幫佢頂住先。」

問Ben是否做爸爸後容易疲憊顯老？山聰指Ben在上海時好精神，更揚言要為他平反：「佢同黃宗澤拍《法證先鋒6倖存者的救贖》時，又要返嚟同我哋拍《反》，不停喺香港同深圳兩邊走，我都試過同時拍兩齣劇，人係會比較攰。」談到《新聞女王》將拍續集及電影版，山聰表示有機會也想再和佘詩曼合作，亦證明劇集受歡迎，又《反》在內地反應好而開心。

同樣自上海宣傳完《反》劇趕返港的姚子羚姍姍來遲，她說：「因為我哋經深圳返嚟再坐車，又要整頭化妝。（Ben唔嚟？）係呀，我知佢屋企有啲事，唔係大件事，等佢休息吓啦，我幫佢頂，如果攞到禮物，我分啲畀佢啦。」

子羚指亮相《福》以為要扮嘢，笑言可扮當年網民惡搞她的「表哥」角色，亦試過扮已故女星周海媚，但最終公司沒通知要「扮嘢」：「不過如果要扮，就要畀多小小時間我準備，我冇試過認真去『扮嘢』，如果要『扮嘢』就要請教李思捷。」

在《福》中被安排擔任「扮工室助理」的郭珮文（Juliana）則以監獄中的懲教署人員造型現身，談及「扮嘢」經驗，她說喜歡Cosplay但又怕麻煩，以前萬聖節曾扮搞笑角色，後來則走性感路線，笑言：「嗰日性感唔畀會人鬧，我試過畀Hater鬧我係『雞』，雖然好難聽又難受，但我唔會還擊，唔想佢哋覺得刺激到我。」問可想節目再添食？她即時扁嘴，笑言想作新嘗試。談到同樣擁有「最強Body」的參賽者丁雨然在社交網宣布退選，她說：「呢個係佢哋自己嘅決定要尊重，如果壓力承受唔到，退選開心啲咪退選囉。（你參選時有冇壓力大到想退選？）咁又冇。（嗰時你成日天然呆唔出聲喎？）嗰時係同大家未熟，怕醜啫，我覺得參選時唔好畀咁大壓力自己，無論輸定贏要享受經歷，我覺得減壓方法係瞓足覺，因為參選時好忙，我天然呆係性格問題。」