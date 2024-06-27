羅志祥時隔25年着古裝　武術特訓攰到周身骨痛

「亞洲舞王」羅志祥（小豬）4年前慘遭周揚青「毀滅性分手」，被爆出愛做「多人運動」後形象盡毀，導致演藝事業陷入低谷，經過長時間沉寂並成功復出嘅小豬，近日更宣布將於7月推出出道以來嘅第13張專輯《舞狀元》，同名主打單曲《舞狀元》亦於本月25日釋出。而時隔25年再着古裝嘅佢，亦分享道：「那時是1999年拍《新梁山伯與祝英台》，戲劇播出是2000年；另外這次也回到同樣的地方拍攝，來到這邊突然回憶湧現，感覺像經歷時光穿越。」

為咗完美呈現精湛嘅武打畫面，小豬更特別進修武術課，請來電影《狂野時速》中「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）喺台灣時所用嘅武術團隊特訓，苛刻嘅訓練課程亦令小豬忍唔住直呼：「上完課後面幾天全身痠痛！」不過見到成果後，亦令佢覺得相當值得。

事隔5年再出專輯嘅佢，亦分享道新歌《舞狀元》靈感源於佢嘅招牌歌曲《精舞門》，而親自擔任音樂製作人且參與詞曲創作嘅佢，編曲更融合咗東方古典樂器嗩吶、古箏、揚琴、二胡等，包納多樣樂器嘅成品亦令小豬坦言：「這是我創作以來覺得最難的一首歌。」同時擔任MV編劇嘅佢，亦以古裝大片形式呈現，描述一個不學無術嘅流氓，之後成為習「舞」之人嘅心路歷程，最後甚至化身復仇者：「希望能用比較完整的劇情呈現，就像是微電影一樣讓大家能更連結歌曲。」此外，小豬更宣布將於8月3日喺台北西門町紅樓廣場舉辦簽唱會。