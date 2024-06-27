梁朝偉與村上隆撐場！NewJeans東京巨蛋會粉絲

韓國人氣女團NewJeans昨日（26日）起一連兩晚在日本東京巨蛋舉行粉絲見面會，因為腳部受傷而休養多時的成員Hyein亦正式歸隊參與演出。

組合於首晚的演出除唱出《Attention》、《Hype Boy》及《Ditto》等人氣歌曲之外，又演繹新歌《Bubble Gum》、《How Sweet》及《Supernatural》，4名成員更準備特別演出，其中Minji演唱日本唱作歌手Vaundy的《odoriko》，Hyein演唱竹內瑪莉亞的《Plastic Love》，Hanni唱出松田聖子的《Aoi Sangoshou》，Danielle則演唱她創作的歌曲《Butterfly》，讓粉絲相當驚喜，而日本組合YOASOBI就以表演嘉賓身份登場。

所屬的ADOR事務所的老闆、「NewJeans之母」閔熙珍專程到日本支持NewJeans，她透過社交網公開與香港影帝梁朝偉以及日本藝術家村上隆的合照，梁朝偉曾於去年擔任NewJeans歌曲《Cool With You》的MV男主角，而村上隆早前就為NewJeans的日文處女碟《Supernatural》打造卡通造型，閔熙珍特別邀請2人到現場欣賞演出。