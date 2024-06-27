悠歎下午茶　消閒抖暑

在夏天，下午3時後是陽光最猛烈最熱的時段，最好甚麼都不做。唔想流汗又辛勞，不如和閨密去歎下午茶，這個初夏推出不同主題的下午茶，來一口小巧茶點，再配茶湯、咖啡或香檳，和對方傾傾偈，一個炎熱的下午就輕輕鬆鬆度過，可以說是個抖暑好節目。

香甜杧果

香甜多汁的杧果，廣受香港人歡迎。尖沙咀時尚餐飲空間於即日至7月31日推出夏日香杧下午茶，鹹點有燒帶子‧甜椒配杧果汁、香辣雞肉‧杧果乾配印度炸薄餅、鵝肝醬配杧果忌廉芝士多士和脆炸蝦餅配辣杧果印度蘸醬等。甜點有杧果芝士蛋糕、杧果蛋卷、雲呢拿杧果奶凍、杧果朱古力泡芙及杧果金磚蛋糕等，金黃色調配上不同食材，果香十足。此外，餐廳亦用水果、香草混搭不同酒類，推出一系列清爽雞尾酒，陪大家度過炎炎夏日。

清爽香檳

一杯冰涼的香檳，開胃又消暑。灣仔五星級酒店和法國香檳品牌合作，於即日至8月31日推出夏日下午茶體驗，部分小點以香檳入饌，鹹點有玫瑰鵝肝配香檳啫喱和薑餅，煙熏三文魚筒可感受到辣根、小茴香和香檳啫喱的味道。甜點的話，首選玫瑰粉紅香檳杯杯，奶凍配精漬白桃，酸香甜美。客人品嘗美點時，也可升級享用指定香檳1杯或無限暢飲，感覺更爽。

軟萌造型

很多美食都會配上得意動物圖案或造型，更加吸引。黃竹坑五星級酒店廊於即日起推出主題下午茶，動物們會變成朱古力外殼，咬開是黑朱古力，拖肥或綠茶口味的夾心，另外有黑芝麻紅豆慕絲蛋糕、特濃雙層黑朱古力蛋糕、開心果馬卡龍、核桃朱古力布朗尼、杧果熱情果蛋糕、藍莓芝士餅和檸檬柚子忌廉撻等精緻甜點，唔知大家到時捨唔捨得食呢？此外，酒店推出「童」樂親子住宿計劃，除有每日自助早餐外，小朋友可免費參加小護照付費活動一次，如小小廚神、小小美甲師和DIY音樂盒工作坊等選擇。

吸睛粉色

柔和的粉色系一向愛女士們歡迎，尖沙咀米芝蓮星級現代法國餐廳露天花園和法國水晶品牌合作，即日至7月31日推出限定版粉紅色星雲下午茶。精選美點有莓果鴨肝多士、青瓜西柚蟹肉三文治、雜莓伯爵慕絲蛋糕、紅磚金磚蛋糕和紅桑子馬卡龍等，其他還有檸檬蛋白鬆餅配紅心蘿蔔、迷你法式芝士火腿三文治和紅桑子椰子朱古力撻等，惠顧的客人可獲水晶品牌送出的精美禮品。升級的The Royal尊貴下午茶就有加魚子醬的檸檬蛋白鬆餅、法式龍蝦包和黑松露芝士三文治，配香檳最好不過。此外，餐廳於7月5日及6日，主廚Aven和米芝蓮二星德國餐廳主廚Mickael Viljanen會推出四手聯乘晚宴，菜式包括柚子醬牛肉他他配煙熏鰻魚、香辣北海道帶子配接骨木花醋及法國晶鑽鱼子醬和印度香料烤龍蝦配佛手柑與辣椒白酒奶油醬等，令人期待。

輕盈日系水果

日本水果選擇多又富人氣，尖東五星級酒店和大學未來食品研究院及食品科學及營業學系合作，於即日至9月1日在全天候餐廳推出三道菜的輕盈日本水果AkkMore下午茶，茶點選用如日本睛王、宮崎杧果和水蜜桃等水果配天然益生菌配方製作，前菜有植物牛肉他他配鵪鶉蛋、有機滑蛋伴鳳尾蝦、挪威煙三文魚玫瑰伴珍珠魚子醬配蜜糖芥末汁及野菌松露白醬湯，主菜3選1，包括烤草飼牛扒田螺配松露薯蓉、牛油波士頓龍蝦尾配忌廉米粒意粉或香煎盲鰽魚柳，甜點有日本宮崎杧果配柚子忌廉泡芙、雲呢拿焦糖核桃拿破崙、日本桃配茉莉花慕絲蛋糕、日本晴王提子果撻及接骨木花黑加侖子慕絲外，還有輕盈的日本焙茶及北海道牛奶軟雪糕。此外，餐廳推出阿根廷黑安格斯牛肉四道菜晚餐和環球佳餚半自助晚餐，相當吸引。

熱情素食

素食美點，也可以色彩繽紛，灣仔素食餐廳於即日至8月31日推出仲夏果漾下午茶，茶點以熱帶水果作主題，甜點有繽紛熱帶水果鬆餅和英式紅桑子鬆餅，鹹點有野菌芝士酥、韓式素肉撻和提生糙米壽司，配鸚鵡和紅鶴點綴，相當熱鬧。另外，Tropical Paradise主餐牌有夏日蔬果米紙卷、彩虹有機車厘茄沙律和杧果糯米飯球等，配無酒精特飲或雞尾酒，清新開胃。

若味泰風

泰式美食惹味吸引，沙田一間酒店觀景酒廊於7月1日至9月30日推出泰式仲夏下午茶，小點包括炸蝦餅配泰式梅子荔枝醬、泰式青木瓜柚子沙律、迷你杧果龍蝦包和乾冬蔭帶子酥盒等鹹點，甜點有菠蘿椰子慕絲榛子蛋糕、栗子蜜瓜焦糖脆撻、泰式珍珠奶茶凍和斑蘭薑杧蛋糕等，邊吃邊欣賞迷人景觀，猶如在度假。