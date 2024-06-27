唐詩詠自小父母離異想搵伴侶付託終身　自爆對象已出現

視后唐詩詠、林德信等今日（27日）出席一個關於精神健康博覽會，詩詠之前創作了一個13分鐘長的動畫短片《再見的那一瞬間》，講述小時候受父母離異，被忽略的孤獨感覺，她在撰寫期間獲得情緒抒發，她分享道：「寫番細個時候嘅情緒，好多嘢都遺忘咗，透過寫作幫助自己消化及抒發，寫出嚟唔好放喺心入面。」她直言少時經歷影響她日後成長的選擇，好想拍拖及獲得愛，以前好嬲父母，現在會學懂珍惜同爸爸相處時光，問到現在是否好想拍拖？她笑說：「繼續想，但唔會好似以前咁未了解清楚就開始拍拖，會畀啲時間了解自己想要乜嘢伴侶，我係想要終身、靈魂伴侶和可以溝通幫助解決問題嘅伴侶。」

她笑言近日迷上韓劇《背著善宰跑》，好想找到劇中一樣的男朋友。至於有潛質的對象是否已出現，她想了想，笑說：「唔想話冇，繼續努力啦！」提到她愈住愈豪，遷進北角海景豪宅，地方大了愛貓最開心，自己又有空間，好好同自己相處，好享受一個人生活，可以一星期足不出戶，相當宅。

榮升人父的林德信，透露女兒己3個月大，每日都表情多多，愈來愈好玩，指女兒樣貌日日變，有少許似自己，自誇湊B能手，換尿片，餵夜奶都無問題，問到捱夜餵奶有冇捱殘？他說：「殘呀！冇以前咁fit，少咗好多舊肌肉。」