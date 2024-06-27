激玩新派運動　南山「智」Fit迎夏

俗話有云「冬練三九，夏練三伏」，就算夏日炎炎都應該努力Keep Fit。不過喺香港做運動千篇一律，想有新鮮感不妨北望神州。今次精選3間位於深圳南山區的新派體育場所，讓大家體驗AI激光運動、AR攻防對戰及Tricking特技空翻等，齊齊玩住瘦身！

體育小鎮 AI激戰扮美人魚

湄南河體育小鎮是南山區新式體育產業園區，位於海灣路19號，乘地鐵12號綫至左砲台東站，步行約1公里可達。原址是個廢舊廠房，改建後變成一個集多項運動體驗於一身的小鎮。其總建築面積達52,000平方米，即約123個標準籃球場咁大，提供籃球、羽毛球、排球、壁球、射箭、衝浪、棒球、彈床、攀岩、馬術、卡丁車、室內旱雪滑雪等多樣化運動，放電一流。

在眾多項目中必玩「極客悅動」激光遊戲館，它結合傳感器、AI演算及聲光反饋，提供超過300個關卡讓玩家挑戰，例如考反應的動感格子，以及考身手的激光闖關等，玩完保證爆汗而回。陸上運動以外，小鎮還設有室內恒溫潛水區，擁有深圳首個9米深的潛水池，可體驗水肺潛水及自由潛水，並提供美人魚服及專業錄影服務，大可拍攝一輯美人魚短片呃Like。

結合科技 AR出波全身攻防

HADO Arena是另一間將科技結合運動的體育場館，主打對戰型AR運動。它於日本興起，所謂「HADO」即波動拳的日文「HADOKEN」簡稱，設計靈感來自《街頭霸王》遊戲，目前全球已有350萬人以上曾經體驗，內地明星如沈騰都玩過。南山店是繼龍華店後深圳第2間分店，位處華僑城，佔地約610平方米，內有3個標準運動場、一個專業賽事場及一個課程訓練區。

玩法方面，遊戲分為3局或5區制，每局容許最多3 Vs 3對戰。參加者需要在頭部和手臂戴上AR設備，便可透過肢體動作施放如同魔法般的能量球和防護罩來對戰，玩時可互相射擊、閃避或擋格，更可自定能量球的強度、速度、大小及蓄能時間等，加上有4項技能選擇，令攻擊或防禦更多變化。雖然每局只有80秒左右，但攻防戰屬全身運動，既消脂又減壓。

武術變奏 自創Combo連技

Tricking是源於美國的新興運動，由跆拳道、武術、巴西戰舞等多種武術動作組合而成，當中包含翻騰、踢腳、轉體等。雖然看似體操，但沒有既定規則，玩家可按自己喜好和體質，選擇不同招式練習，組合成一套Combo連技。躍星極楓極限特技空翻俱樂部是深圳第一間可學習此運動的場館，位於南山區西麗街道。其創辦人葉欽春擁有少林武術根底，是全國第一屆Tricking極限特技邀請賽的舉辦者。俱樂部將學員分級教導，初學者可先報讀體驗課，學習常規的前、側、後滾翻，之後再學習拆解動作，當具有一定技術後便可挑戰天刀540、720橫踢、踢月轉體等高難度花式，不少學員表示完成後勁有滿足感。除此以外，場地另有體操、街舞、跆拳道等學習。

同場加映：健康輕食與拌飯

運動之餘同時要兼顧營養，減肥效果才能相得益彰。Meater是一間以健康作招徠的輕食餐廳，每個餐都經過科學調配，蛋白質在20%以上，藉此滿足人體每天需要。招牌菜有蒲燒鰻魚雜糧飯及韓式豬頸肉蕎麥麵，前者搭配多種蔬菜，做完運動填肚一流；後者惹味豬頸肉配上輕怡的蕎麥麵，味覺大滿足。必食的還有伊比利亞豬肋排，低溫慢煮8小時再混合穀物、樹莓等食材，肉香濃郁兼營養均衡。

另一間餐廳Oniuu Poke Bowl則主打夏威夷拌飯，其中「Poke Bowl」一詞源自夏威夷文Poke「切塊」與英文Bowl「碗」的結合，常見食材有三文魚、堅果、芝麻海苔碎及時令水果等，一起裝在碗內伴以燕麥雜糧等；加上低油、低鹽、低熱量等烹調方式，是近年流行的減肥飲食法之一。餐廳還會按客人喜好選配醬汁，網友推介牛肉波奇飯，牛肉嫩口加上奶香醬料及沙律打底，賣相吸睛。