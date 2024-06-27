小嫻撞爆嘴超驚嚇　門牙漏風恐破相

台灣失婚女星小嫻（黃瑜嫻）曾與金剛拍拖，更一同搞雞翼生意，不過兩年後分手收場。小嫻昨日（26日）突然在社交網貼出一張躺在病床上的照片，而且下巴貼着紗布，畫面曝光嚇親不少網民

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小嫻在社交網突然貼出躺臥病床，下巴貼着紗布的照片，而且臉容相當憔悴；原來小嫻在周一不小心跌倒，門牙咬到嘴部內側，連嘴唇外側也受傷。雖然已經緊急就醫並縫合了傷口，但仍影響了工作進度。她詳細描述當時受傷過程，指她周一在屏東出席公益活動前，當日早上6時半起床，由於當時陽光猛烈，起床去拉窗簾：「想轉身走回去繼續睡，就不小心跌倒，下巴撞擊導致門牙咬到嘴巴裏面，連嘴唇外面也有傷口，撞擊的力道很大整個人好暈，眼冒金星。」

後來小嫻再去檢查牙齒，原來連門牙亦出事：「幫我急件做了上排牙齒的維持器，固定門牙，後續再觀察。所以接下來三個月我都要戴着維持器，講話會有點漏風。」小嫻最後報平安謂：「今天有很多親朋好友一直問我有沒有好一點，目前就是嘴唇很腫，傷口有點繃，戴維持器講話有點不太清楚，飲食也是要吃比較清淡、軟一點的食物，然後我真的要多休息，前陣子太累了。」並向需要延遲的工作再次致歉。