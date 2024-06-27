蔡思貝冇劇拍嘆隨緣　恨開拓內地市場

藝人蔡思貝今日（27日）出席活動擔任嘉賓。談到近況，她表示近來放多了時間在自己的短片頻道：「去咗內地好多地方觀光，拍吓片，亦都準備緊一啲工作。（拍劇？）唔係！（電影？）努力準備緊，到時大家會知，係節目嚟。」她指詳情仍未能透露，只表示以外景為主。提到她近期在內地拍片，獲網民不少正評，她表示高興，會繼續努做好自己：「我都係一個鍾意生活體驗嘅人，有啲咩新鮮事都想好好體驗一下，例如周圍踩單車去唔同城市。」她指內地有很多地方也未踏足過，很想看看兵馬俑、到長城甚至行絲綢之路遊覽。她直言也想開拓內地市場，又表示於內地遊覽時，不時有市民找她合照，她亦會跟對方閑聊一下：「佢哋話有睇過我啲劇，都有話想睇我拍劇，話好耐冇我嘅作品，問幾時再有。」

她表示之前拍下的劇集已全數播出，會有其他工作安排，坦言工作方面向來隨緣：「一路都等緊個好角色好劇本，呢樣係夢寐以求，依家順其自然，睇緣分有啲咩工作蒞臨。」另問她有否留意新一屆港姐面試？她笑言未有深入留意，想等正式節目出街才收看，提到有參賽者爆料指穿泳衣等見評判時，因房間冷氣大感覺很凍，她笑謂：「TVB出名冷氣凍嘛！我記得當年參選凍到發紫，呢個係必經階段，係考驗之一嚟，哈哈！（當時冇人救你？）同其他佳麗喺度磋囉，互相取暖。」她笑言叫佳麗要學懂給牙骹拉筋，因港姐要經常保持笑容。