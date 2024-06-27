鍾柔美詹天文演唱會加場　樂易玲語重心長：做人不要忘本

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy)今日（27日）現身《音樂出沒 Let's play together》演唱會加場發布會，宣布於19日加開一場，無綫高層樂易玲亦到場支持。雖然姚焯菲（Chantel）因身處新西蘭未能出席活動，但就有以電話方式和在場所有人分享心情，Chantel更預告下星期便會回港。

受訪時，Yumi表示未想過演唱會能夠加場，不過Windy就指有想過：「因為支持我哋嘅人都好多，所以應該會有好多粉絲想加場睇，同埋可以成功加場唔喺必然，所以都好開。」提到Chantel下星期回港，Windy就表示未知對方回來的確實時間，所以未必可以接機，但之後綵排都會經常見面。她們亦透露演唱會流程和細節位還未落實，優先任務是要處理歌單。問到三人可會以獨立的新形象示人？Windy回答：「我哋都有同監製反映，但今次場show始終都喺三個人，所以喺造型上都一定要有啲融合。」

另外，講到樂易玲在活動上致詞時，強調做人不要忘本，Yumi和Windy都表示「不忘本」好重要，Windy更表示尤其是做這一行，她會經常提點自己不要忘記初心。