學友演躁鬱症患者自困密室粒幾鐘　霆鋒爆歌神參考自身經歷

英皇電影《海關戰線》昨晚（26日）在北京舉辦首映禮，英皇集團主席楊受成、導演邱禮濤、動作指導及主演謝霆鋒、劉雅瑟及關智斌等出席映後交流活動。雖然主演之一的張學友未能現身，但他通過視頻與觀眾問好。

片中有多幕槍戰及打鬥等刺激場口，許多觀眾均表示終於等來了謝霆鋒的動作片，更形容為「真正的動作大片」！霆鋒現場獲全體主創力讚專業又貼心，更上演「霆鋒動作小課堂」。全員狠拼到底，霆鋒給自己設計危險動作戲毫不手軟，多場打戲拳拳到肉，劉雅瑟則首次挑戰打戲，她直言：「第一次拍動作片，又危險又過癮。」片場中十分用功的劉雅瑟獲霆鋒點讚「好猛」，更表示看她好像看到當年的自己，霆鋒分享表示，有一場穿越爆點的戲份，炸彈碎片不慎炸進了劉雅瑟的眼睛，劉雅瑟處理後毫不停歇，第一句話是：「我可以再來一次！」

今次是學友時隔8年的大銀幕回歸之作，關於這次合作，霆鋒真誠表示：「其實今次係我同學友第一次真正意義上嘅合作，我一直好鍾意佢嘅電影，今次仲可以有音樂上嘅交流，對我嚟講係圓夢。」學友飾演的角色患有高功能躁鬱症，拍攝現場，學友為了塑造好角色，把自己關在房中好多個小時，反覆重來，直到崩潰邊緣的爆發狀態，完美呈現才肯拍攝下一場戲。霆鋒指學友是參考了（學友）自己過往的崩潰經歷，他真的有經歷過窒息、難以呼吸的情況，觀眾對學友演出讚口不絕，直言他的演技被嚴重低估了。

另外，電影主題曲《很遠的地方》是學友與霆鋒在音樂上的合作，由霆鋒作曲，學友情深演繹，6月28日粵語版及國語版同步上線。學友飾演高功能躁鬱症患者，他經歷生活、職場的重壓，敏感躁動的內心需要寬慰，《很遠的地方》正是他心底最真實的剖白，他渴望尋覓跳動的真心，哪怕包裹的是無力與遺憾也甘之如飴。