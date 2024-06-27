佘詩曼交代母親身體狀況　主力留港工作陪伴家人

視后佘詩曼（阿佘）今日（27日）出席活動，吸引大批粉絲到場支持，阿佘亦不時跟粉絲打招呼，相當親民。她表示剛從廣州回港，不過因有廣告拍攝，故未能出席日前無綫於上海舉行的《Hello Hong Kong．你好TVB》發布會，提到《新聞女王2》總監製鍾澍佳，於會上宣布《新》將開拍電影版，阿佘表示對方一直有Update她：「應該係計劃同《新聞女王2》同時拍，可能係接住劇之後拍，2個故事我都聽咗，監製條穚好好，個議題好值得我哋反思。」提到除了上集「彩蛋」黃宗澤外，陳曉華亦會擔剛當中「特別壞的主播」角色，在劇中跟Man姐（阿佘飾）對抗，她搞笑説：「唉！出嚟做嘢當然有敵人同朋友。」

提到她早前聯同一班「七魔女」好姊妹到泰國旅遊，更齊齊換上水着向網民大派福利，阿佘透露其實已早於一年前大家已開始夾時間：「因為大家都忙，可惜文頌嫻都係就唔到，希望可以快啲再夾到『七魔女』一齊去。」她笑言拍水着照是梁靖琪（Toby）的提議：「佢話咁難得可以一齊旅行，我哋影啲靚相啦！」她表示大家夾好了泳衣顏色，到泰國後大家再拿出來互相拼湊合心水款式：「我着嗰件魚網衫係Toby㗎。（邊個身材最好？）個個都好。」

另提到佘媽媽早前身體抱恙，她指媽咪現時情況Ok：「努力中，佢都好樂觀嘅，希望快啲好番！」不過她只表示媽咪「個人唔係好舒服」而未有交代詳情，坦言不想給媽咪太大壓力。她又指現時會更注重健康，飲食上以均衡為主，不過量亦不缺少便可，不過笑指「放慢人生」對她來說言之尚早：「大家都知我係工作狂，我都好Enjoy嘅，做自己鍾意嘅嘢唔會覺得辛苦嘅。」不過她表示現時會選擇在香港的工作為主，因想抽多點時間陪媽咪。