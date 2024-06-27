劉若英「爭祖母家產」風波　終於發文：我認真要退休了！

台灣藝人「奶茶」劉若英月初被指捲入家庭爭產風波，並指她的姊姊被姑丈提告，對此，劉若英所屬的相信音樂已發聲明澄清此事與劉若英無關，「『包庇，共謀』情事，皆非事實。」近日，劉若英發文繼續分享「不營業的日常」，她化身小廚娘烹煮無水葱油雞，並表示：「忙完手上的案子，我認真要退休了。」

劉若英近日在內地舉行巡迴演唱會》，本月初捲入風波後，她仍繼續發文宣傳接下來8月在無錫、瀋陽；9月在天津、青島將開唱，為此她積極健身，也不忘下廚享受家庭生活。近日，她在社交網分享下廚影片，說：「醃製了一晚，一早開始燉。無水葱油雞。好美喔，忙完手上的案子，我認真要退休了，體力跟外貌的變化，只能進廚房。」

見此，粉絲說：「不要退休啦～我還要聽你唱好久好久」、「且慢，跟學友一樣60+演唱會」、「不准退休，妳還有好長的路要陪我們一起走下去」、「怎麼年紀輕輕就要退休了呢？還想看你演戲，荷里活不是有很多七八十歲的影后嗎」、「我可以用張姐的典範來情勒妳不可以退休嗎？還有很多心情想分享就別退休嘛。」

有指劉若英平時偶爾會分享和祖母合照，未料卻因房產問題，姑丈跨海提告劉若英姊姊轉移失智祖母房產，兩家人反目成仇。對此，相信音樂回應：「劉若英亦未從中謀利，也非該事件中被告人士」、「事實為去年劉若英胞姐被提告一事，已有裁定，經台北地檢署調查後，認定予以不起訴處分」，並表示該報道傷心也傷人，「劉若英持續為工作和家庭付出的初衷不變，在此亦希望各方停止不必要臆測與錯誤訊息的轉述，以正視聽。」