RubberBand開迷你騷會樂迷　6號自爆發脾氣靠太太打圓場

樂隊RubberBand晚上（27日）於新蒲崗舉行迷你演唱會，跟粉絲作近距離接觸，獻唱作品、玩遊戲兼與粉絲分享見見聞。主音繆浩昌（6號）表示今次會第2次唱新歌《讓世界都懂》，他解釋因此曲是慈善活動主題曲，故希望爭取多點機會唱這歌。

他表示已有數年未有辦粉絲聚會：「之前都係騷後啲粉絲喺場外等我哋見一面，不過當時自己係處於疲倦狀態。」問到打算跟粉絲分享甚麼？他笑指會分享自己發脾氣經驗：「有一次唱得唔好，完咗之後好大聲喝人，之後匿埋喺帳篷，靠太太同經理人打圓場，不過啲Fans都慣，哈哈！」馮庭正（阿正）即搞笑指自己經常發脾氣，李兆偉（阿偉）就指尤其當自己演出失準時會炆：「其實每次演出都想將最好嗰面擺出嚟畀大家睇。（你炆會點？）以前細個做得唔好會匿埋喊，大個緊係唔會啦，依家變成嗰晚唔想講嘢，返到屋企老婆問嘢都唔想答。」至於黎萬宏（泥鯭）則表示只會一時感觸，自己很少發脾氣，認為各人性格不同。

談到近況，6號透露今年會集中造新專輯，開騷則會留待下年再打算，又爆阿正已交十多首Demo歌，阿正即笑謂：「經理人問我係咪撞邪！」阿偉笑指阿正或因知道有機會到日本錄音，心情興奮故靈感大爆發。提到出埠工作，6號笑指早前到英國開騷，4子趁空檔到街上拍攝「披頭四」經典過馬路相：「畀人呠到暈，張相扮到好寫意咁，其實係一秒問。」問到若然到日本錄音會否影靚相？他表示同行有專業攝影師，但有機會的話更想爭取時間拍攝MV。笑問若拍MV便沒有時間玩？阿偉表示可以逗留多幾天順道旅行，不過每次都是各有喜好分開玩。