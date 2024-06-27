雷碧達尼安高為拍《無聲絕境外傳：首襲日》接受「貓治療」

美國男星John Krasinski演而優則導，由其英國女星妻子Emily Blunt主演的怪獸驚慄片《無聲絕境》（A Quiet Place）兩集都叫好叫座，現由美國導演Michael Sarnoski接棒拍攝前傳《無聲絕境外傳：首襲日》（A Quiet Place: Day One），由《黑豹》（Black Panther）美國女星雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）與《怪奇物語》（Stranger Things）英國男星Joseph Quinn擔正，而《無聲絕境2》的貝寧男星迪文韓素（Djimon Hounsou）亦回歸客串。

雷碧達在片中有一隻形影不離的貓拍檔，但原來她真人有「恐貓症」！她受訪時表示：「我真係試過叫導演換咗個動物，但佢話唔得，一定要係貓。因為我好想演呢個角色，我就要克服對貓嘅恐懼。」她接受了「貓治療」，劇組安排她在家與貓相處，她透露：「開頭得兩隻，第一日佢哋只係畀啲貓喺我身邊活動，而我就問帶貓嘅嘅女士關於貓行為嘅問題。第二日，我開始用一隻手指掂隻貓，之後慢慢、慢慢咁，我習慣到可以喺電影入面抱起隻貓。」