【是日通勝】

農曆五月廿三

甲辰年 庚午月 癸亥日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：嫁娶、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：49、18、07

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：心存善念，多幫助別人，運勢將止跌回升。

金牛座：具備親和力，能輕易跟陌生人打開話閘子。

雙子座：幸運指數排首位，理財投資有望嘗到甜頭。

巨蟹座：工作表現獲肯定，宜再接再厲，成功在望。

獅子座：易感情用事，謹記公私分明，否則有麻煩。

處女座：事業遇阻力，別以為懂得拍馬屁就能過關！

天秤座：謀事忌粗枝大葉，忽略細節易衍生大問題。

天蠍座：做人切忌漫無目的，渾渾噩噩將一事無成。

人馬座：收入與付出不成正比，內心難免感到失落。

山羊座：懷着一顆善心，遇上惡運也可大步檻過。

水瓶座：人緣運上升，適合聯誼會友，可盡興而歸。

雙魚座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可修成正果。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）蛇 心情差

鼠：貴人運強，多接觸不同人，易有得着。

牛：工作運一般，做好本分，勿多管閒事。

虎：生活稱心如意，還會遇上熱心的貴人。

兔：投資運不錯，做好風險評估可做贏家。

龍：敞開心扉跟好友閒聊，可帶來好心情。

蛇：是日沖煞，生活變動多，內心受煎熬。

馬：腦筋轉數快，宜趁機多接觸不同事物。

羊：運勢普通，行事小心一點就冇大問題。

猴：身邊出現小人，謹言慎行是自保良策。

雞：健康出問題，好好休息，不能再熬夜。

狗：財運好轉，之前的付出終迎來收成期。

豬：事業運上升，行事效率高，上位不是夢！

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

財多身子弱來由

財多身弱是八字命理上的一個課題，由於玄學八字由宋初到現在，已經過了千多年。經過千多年的理論，人們還是對此學問研究與運用，說明八字命理學是經得起考驗，正所謂真金不怕洪爐火，那怕天天都被人說八字命理是迷信，到今天，還是屹立不倒。

財多身弱，是八字命理上一個小小的口訣。八字中的命主，或叫身主，其五行之氣力量非常弱小，而代表財星之五行之氣，非常強盛，這叫做財多身弱。例如：代表身主的五行屬金，在春天早上3時至7時出生，而且生肖屬虎兔。那麼代表財星的五行屬木，非常強旺，這就叫做財多身弱命格。

由於身主氣弱，承受不起財星之氣，代表此命的人，其人一生，都是處於非常多的錢財之景，但是享受不到錢財帶來的快樂。例如出生於大富之家的孩子，但天生殘廢或體弱多病，多多錢財也帶來不到快樂，這就是財多身子弱。

財多身弱並不是單一的富後代。一個健康的普通人，在銀行金融、財富管理這些機構工作，天天身處非常多錢財的環境，但這些財富都是別人的，自己無福消受，都是財多身弱的命運。平常生活，不論任何人病了，都說財多身子弱。