星玄｜陳卓賢着背心彈琴大騷麒麟臂　為個唱閉關作準備

今日係6月28日農曆五月廿三，幸運星係雙子座，幸運指數排首位，理財投資有望嘗到甜頭。雙子座嘅MIRROR成員陳卓賢（Ian），今個月初啱啱過咗31歲生日，粉絲仲幫佢搞咗場生日會，Ian亦好寵粉，喺生日會現場為粉絲獻唱，近日Ian嘅朋友都非常貼心，幫佢慶祝生日，喺餐廳入面，朋友突然開始唱生日歌，然後廚師就拎住一碟哈密瓜加蠟燭就行咗出來，Ian表現得非常驚訝，仲形容自己為「社恐現場」，見Ian笑得咁開心，都知佢感覺好幸福啦，有埋粉絲同朋友嘅愛，難怪幸運指數排第一。

下個月20日至24日，於假亞舉行首個個人演唱會嘅Ian，為報答粉絲支持，日前慶生後便正式閉關，為個唱作準備，不但努力做Gym操肌，又繼續創作新歌，近日更於社交平台出PO，雖然相片被調至黑白色，但仲見到佢頭戴Cap帽，坐喺琴前，大晒麒麟臂，粉絲睇到心心眼兼留言同佢打氣，更有眼利的粉絲看到Ian背脊的疤痕：「件白背心同埋背脊的瘡疤衝擊左視覺。」

至於最旺嘅生肖係肖豬，事業運上升，行事效率高，上位不是夢。肖豬嘅鄧麗欣（Stephy）前排受邀參加某集團晚宴，作為壓軸表演嘉賓登場，Stephy着住優雅嘅晚禮服，粉絲都大讚佢靚女。佢亦有份參演內地古裝劇《末代廚娘》，拍完雪藏咗5年，終於喺上個月解凍播出，而且呢套都係Stephy首部清裝劇，雖然唔係女主角，但係佢嘅戲份唔少，更孖住視后胡杏兒，相信收視應該有保證，今日事業運上升，努力工作，就一定可以上位。