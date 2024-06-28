蔡依林濟南開騷甩轆　吊帶長靴鬆脫險走光

台灣天后蔡依林（Jolin）近期忙於喺內地舉行「Ugly Beauty世界巡迴演唱會」，每次都以華麗舞台設計及浮誇妝髮驚艷粉絲嘅佢，日前去到濟南站時，竟然喺演出期間發生「甩褲」嘅嚴重意外，只見着住黃金甲表演嘅Jolin，身上嘅吊帶長靴疑似單邊吊帶鬆脫險露春光，不過有着豐富舞台經驗嘅佢，仍然相當淡定咁一邊拉起綁帶，一邊爬樓梯繼續完成演出，引嚟唔少粉絲激讚：「女帝的應變能力！」、「姐的臨場反應能力太強了。」

另外，近日亦有網友喺社交網晒出自己喺韓國首爾街頭巧遇Jolin嘅片段，只見戴住黑超放下一頭秀髮嘅Jolin，身穿U形低胸背心襯牛仔長褲，打扮休閒得嚟又相當新潮之餘，該名網友亦透露自己因為驚打擾女神旅行散心，所以剩係喺擦身而過時，細細聲講道：「Jolin上海見！」而Jolin亦點頭作回應，近距離嘅接觸亦令該名網友忍唔住大讚道：「真的狀態好到不敢相信！超小的頭。」引嚟唔少網友留言道：「姐真的好美！人群中一眼認出！」、「蔡依林逛街隨便一個回頭都美翻！」、「街上隨便走走也像拍MV，我姐太美太出片了！」、「姐姐好美狀態好好，期待之後的演唱會！」、「甚麼時候也可以讓我偶遇一下，姐姐的狀態也太好了吧！」