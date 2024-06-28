劉亦菲新劇捱批「太鹹濕」　伊能靜逆風長文力撐

內地女星劉亦菲憑《神鵰俠侶》打開知名度，仙女般嘅嘅脫俗氣質亦令佢獲封為「神仙姐姐」。而近期佢主演嘅新劇《玫瑰的故事》，雖然播出初時備受好評，不過隨着過多嘅Kiss場面，亦引起唔少觀眾反感，直批太鹹濕到要棄劇；不過面對幾乎一面倒嘅負評，日前台灣女星伊能靜則逆風支持劉亦菲，並分享自己對角色嘅理解。

伊能靜表示，面對「黃亦玫」咁鮮活嘅女性角色，竟然搵唔到精準嘅詞彙去描述，並透露喺該劇播出期間，佢亦多次搵劉亦菲傾偈，雖然劉亦菲成日話「黃亦玫」唔畏懼體驗人生，但就從未為呢個角色做更多解釋：「活出來比說出來更重要。」外，伊能靜亦提到從2022年嘅「夢華錄》、《去有風的地方》到依家嘅《玫瑰的故事》，劉亦菲總係可以創造出剩係屬於佢嘅角色，而自己則從2011年就同劉亦菲相識：「我心中無瑕美好的小白花，到此刻絢爛綻放的玫瑰。她從不在非作品期間過度的曝光，堅持保持生活的簡單與真實。」更透露劉亦菲拴有女明星嘅美貌及才氣，但就過着普通人嘅樸素生活：「養貓、看書、看電影，從不浮躁，這是我愛她的原因。」雖然2人年齡差距有啲大，不過劉亦菲嘅處世態度，仍然令佢自嘆不如。

最後，伊能靜亦表示劉亦菲真正嘅美唔止係外貌，同時仲有佢自由超脫嘅靈魂：「黃亦玫會勇敢的去愛，劉亦菲也會繼續驚艷我們；只願每一個經驗過玫瑰的人生的你們，也能頭也不回的，永不畏懼的，去愛，去生活。」