東方日報C2：魏浚笙泰國插旗　劉俊謙雙線攻台

近年香港影視製作投資偏向保守，不少演員在「等運到」，反觀台灣、馬來西亞甚至泰國等地相關發展卻相當蓬勃，故一眾藝人趁機開拓新市場，尤其一班圈中後起之秀亦決心向外闖，其中最亮眼當然是兩大男神魏浚笙、劉俊謙分別於泰國、台灣成功「插旗」，人氣飆升之餘更是「錢途」無限！

新紮型男魏浚笙（Jeffrey）近年相當吃得開，更獲不少合作過的紅星張敬軒、任達華大讚有潛質，近日更與張敬軒一起於新加坡出席品牌活動，早已是品牌寵兒，雖然如此，但他在香港拍攝的影視作品卻不算多，故早前都決定向外闖望殺出血路。據悉，原來他低調於泰國拍了一套劇集，不過暫時資料保密。他於泰國甚具知名度，月前生日便收穫泰國粉絲應援，於Tuk Tuk大賣廣告賀壽，當時已有報道大字標題指他「紅到泰國」！而日前他於演唱會內被粉絲狠批演出失準，更有人於網上提議他不如效法當年陳偉霆，折返內地「賣樣」，極力游說他再開拓多一個市場，留言十分抵死！

除了Jeffrey，另一男神劉俊謙亦不局限在香港發展，早前已於台灣「插旗」，之前於劇集《此時此刻》的露股演出，更令他成功打開台灣市場，分別獲徐熙娣（小S）及唐詩詠力讚，小S更封他為「夢中情人」，之後劉俊謙於台灣工作不斷，先後拍了劇集《誰是被害者2》，以及電影《小曉》和《我在這裏等你》等，他在近日推出的《誰2》內扮演一名基金會執行長，被當地媒體形容「演技噴發成功圈粉」，甚得台灣觀眾歡迎。

蔡思韵袁澧林寶島搵食

至於劉俊謙女友蔡思韵、文青女神袁澧林及柯煒林亦積極向台灣發展，蔡思韵月前接拍電影《還錢》，與陳柏霖等帥哥結片緣，上映12天已攻破3,000萬元新台幣（約720萬港元）票房；至於袁澧林則獲邀主演由韓劇《梨泰院Class》改編而成的劇集《來！金來號！》，與周興哲大演對手戲，當地媒體形容她「神還原韓版角色」，造型上更大晒長腿吸睛，令人期待。柯煒林則豁出去，拍住吳慷仁挑戰電影尺度，演出話題新作《破浪男女》，戲中他穿上不透氣皮衣上演性愛場面，而電影今日在台灣上映，相信是他的「考牌作」，自然心情緊張。

一班新進藝人齊齊向外闖，尋求新機會，一班資深藝人如張繼聰、高海寧及姜皓文等亦瞄準馬來西亞市場。阿聰近日夥拍吳岱融及羅家英等，拍攝當地賀歲電影《做個有錢人》，為投入角色造型，他更拒絕美食誘惑，集中火力操肌，就連太太謝安琪也大表欣賞這股毅力。而高海寧月前夥拍「馬國之友」姜皓文，小試牛刀演出當地懸疑電影《鎖戰》，及後又接受Twins及容祖兒之邀錄影節目《因為是朋友呀2》，其中一站到訪馬來西亞，拍攝期間經常被粉絲野生捕獲，可見相當受歡迎。

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