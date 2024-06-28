ROVER告別九展騷引百人支持　再見《造星V》成名地

樂隊ROVER 4位成員卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason Loi）、陳鎮亨（亨仔）與王希晉（希晉）於昨晚（27日）假九展中庭舉辦免費《Rover告別九展音樂會》，吸引了過百人到場支持。他們以林憶蓮的《再不在乎》和《沒有你還是愛你》以及王菀之的《我真的受傷了》三首歌為音樂會揭開序幕。

透過節目《全民造星》出道的ROVER在音樂會上多次表達對九展這個地方的不捨與感激之情，主唱希晉更表示小時候有喜歡的歌手和組合，但未必有錢能夠飛到外地睇騷，因此非常感謝九展提供了一個很好的平台，讓他們可以欣賞來自世界各地的組合和歌手的演出。臨近尾聲，他們以歌曲《秒速8公里》和《回魂術》為音樂會畫上完美句號，散場時現場有大批粉絲不願離場，齊聲大叫「Encore」。

受訪時，ROVER表示聽到觀眾大喊「Encore」時本來想現身多唱幾首歌，但最後還是決定保留，希望將歌曲留待下次演出再唱，又表示對於今晚來支持的觀眾人數大感滿意：「其實人數唔喺重點，最緊要喺玩到我哋嘅音樂畀大家聽。」對於今次能在九展清拆前作最後演出，他們都表示好感觸，憶起以往到這裏參加《全民造星V》比賽時有汗有淚的日子，對於今次音樂會的演出時長，他們都表示太短：「本身以為咁多隻歌會好難，但點知到演出嘅時候就覺得時間過得太快。」問到接下來會否打算籌備一個真正的演唱會？他們就表示還不是時候，希望能夠先儲更多歌再作打算。

談到下一步想在甚麼場地開騷，亨仔毫不猶豫說出紅館笑言：「想咋嘛。」而希晉則回答台灣，表示早前因拍攝綜藝節目而到當地開騷，認為當地人非常熱情，表演者與觀眾亦有互動，大感開心。