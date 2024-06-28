一星期保養法　7日回復肌膚光澤水潤

網絡上隨便一看，不難發現幾乎每個韓國女生的皮膚都十分光澤水潤，除了環境和生活習慣之外，她們對於保養護膚同樣有一套獨門秘方。最近流行一個「一星期護膚法」，不但有助抑制油脂分泌，還能亮白膚色，穩定膚況。

第1天：清除角質

保養皮膚的第一步就是由角質清潔開始，因此第一天可以用酸性或去角質產品，去除堵塞毛孔的老廢角質，提升皮膚的光滑度和明亮度。同時也要保持日常基本保養步驟，完成角質清潔後建議擦上成分簡單的護膚品，避免過度刺激皮膚。

第2天：保濕鎖水

去完角質後，肌膚表層會變得細嫩，但同時也會相對較脆弱，因此第二天的保養重點是為肌膚保濕鎖水。建議洗臉後先擦上一層保濕精華，再厚塗保濕面霜或敷上保濕面膜，確保皮膚獲得充足水分，形成保護屏障，防止水分流失。

第3天：清潔毛孔

由於前兩天已經做過清除角質、保濕皮膚，因此第3天可以深層清潔毛孔，進一步預防粉刺、暗粒的形成。洗臉後可使用深層清潔面膜、磨砂膏和鼻貼等產品，主力清潔T字位或毛孔粗大的地方，完成後按往常做日常的保養步驟就好。

第4天：修復屏障

完成深層清潔，皮膚難免會較為敏感，因此第4天是修復肌膚屏障的好時機，可提升皮膚彈性和緊緻度，同時幫助抗衰老。護膚品可以選擇含有修護或低敏成分的類型，例如抗氧化劑、胜肽、維生素C等成分的產品，輕力按摩臉部和頸部，讓肌膚細胞吸收當中的營養精華。

第5天：美白亮肌

完成連續多天的保養功夫，臉部處於穩定狀態，因此第5天可以進行美白亮肌的保養。洗臉後可敷上含有維生素C、熊果素、玻尿酸等成分的美白面膜，有助減少色素沉澱、均匀膚色，讓皮膚看起來更光滑明亮。

第6天：細節保養

臉上的小細紋、唇周暗沉等看似小問題，其實同樣是讓肌膚顯老的元兇之一，因此第6天可以針對眼周、唇周等部位，改善色素沉澱、小細紋等。完成日常保養步驟後可敷上眼膜或塗上營養精華液，也可以塗上酸性產品改善局部暗沉。如果想要敷上唇膜，也可以先做唇部去角質，讓嘴唇更粉嫩柔軟。

第7天：保濕修護

來到整個護膚法的最後一天，保養重點回到最基本，為肌膚保濕修護便可。無論是想要美白、抗衰老等效果，都需要建基於水潤飽滿的肌膚，因此做好保濕修護，才不會讓前面的保養功夫白費。可以使用含高濃度保濕成分的產品，例如保濕面膜、精華液或噴霧等，讓皮膚更添彈性和光澤感。