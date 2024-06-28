Ariana Grande自爆迷戀食人魔　受害人家屬：佢個腦有病

美國小天后Ariana Grande早前受訪時公開承認她曾告訴fans，夢想與70年代殺人狂魔傑夫瑞達默（Jeffrey Dahmer）共進晚餐，因而被外界批評。

Ariana被主持人問到：「如你可以同任何一位在生或死去嘅人晚餐，你最想揀邊個？」她隨即大笑並回答：「我年輕嗰陣好迷戀連環殺手。達默，佢非常迷人，好有興趣同佢共進晚餐。」除了被網民批評她的「另類選擇」之外，殺人犯達默的受害人家屬亦公開批評Ariana有病！

多位受害者家屬向傳媒表達不滿，其中1991年一位被達默殘殺的非裔死者Tony Hughes的母親說：「希望Ariana知道自己嘅言論傷害咗好多人，佢所講嘅嘢令我非常痛心，諗番起兒子嘅痛苦。Ariana個腦真係有病，點可以說出呢啲咁不負責任嘅說話。」而Tony的妹妹亦對Ariana的大膽言論表達不滿，並表示希望見到Ariana公開道歉。

達默於1978年至1991年間，殘殺了17名男子，1991年被捕被判處終身監禁，1994年他在獄中被囚犯打死。Netflix曾於2022年將他的殺人事件拍成電影《食人魔達默－怪物：傑夫瑞·達默的故事》（Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story），並由男星Evan Peters 飾演殺人狂魔。