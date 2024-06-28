一碗好麵　食盡中日台風味

趕時間又想吃得豐富一點，美味湯汁加豐富配的麵食最是吸引。濃郁的日式拉麵、豐富多變的港式米線，又或是台灣過江龍名店，不約而同為大家推出新口味或配搭，讓客人即時來一碗好麵。

香辛惹味拉麵

日式拉麵有不同的湯底和調味，東京過江龍辣麻味噌拉麵店早前在大圍開設分店，更成為首間供應辣麻味噌及奶白牛骨湯底的店子，前者以豬骨、雞殼、魚鮮和蔬菜熬煮8小時，再加秘製味噌和自選辣度，配粟米仔、芽菜和叉燒，香辣惹味。牛骨湯拉麵選用40公斤牛腿骨製作，湯香味濃，配牛叉燒、洋葱粒和牛筋等，掛味又有牛味。其他還有芫荽辣麻味噌、炒豆芽辣麻味噌和辣麻牛骨拉麵等選擇，配秘製醬汁慢煮牛筋丼或日式肉飯等，雙倍滿足。

台灣人氣店

去台灣，必吃台式牛肉麵，麵條種類亦有不同選擇。被喻為是台灣鎖魂麵始祖的名店即將於太古城登陸，店內的辣油選用新鮮辣椒純手工翻炒，只選取整煲辣醬的10%上層精華辣油，香、麻、辛、辣。店子首創的Q彈銷魂麵配麻辣牛肉湯或清燉牛肉湯，湯汁味道濃郁，牛肉蘸特調沾肉醬享用，愛辣還可在拌麵中加點辣油，辣得銷魂，想在香港品嘗到同樣美食，就要留意開幕日期了。

酸爽開胃

港式車仔麵、米線深得大家歡心。本地米線品牌早前推出特惠晚市套餐，每日下午5時後供應的「真‧大DINner」晚市套餐，內有水煮湯鴨血魚片米線、蒜泥白肉、米飯和熱飲，下午6時後的一齊Din二人晚餐會有麻辣湯肥牛魚腐響鈴雞肉米線，全新推出的乍醬午餐肉飯或蒜香白肉飯，配蔬菜及熱飲。此外，品牌亦推出升級版的獨門三酸撈薯粉，三酸汁和扭紋薯粉分開上桌，配料有單骨雞翼和燕餃，撈埋吃層次豐富又酸爽，最開心是會有醬汁豬耳和醬汁豬脷2款期間限定加配食材，配新出的清爽涼拌豬肚配萵筍或寒冰橙梳打，最是開胃。

魚鮮之選

嫩滑又有營養的魚肉，用來配麵食也很夾。本地連鎖粉麵店近日推出「鱻」米線套餐，內裏有魚肉片、魚肚和魚腐，配麻辣番茄湯底或番茄芝士湯底，同樣鮮美。吃時配上紅油抄手、紅油粉皮或紅油豆腐，再來一口熱情果鴨屎香茶，飽足又消滯。現時惠顧鱻‧麻辣番茄湯底米線套餐，可換購迷你可愛的釣魚機。

寶島滷菜

去台灣吃麵食，很多人喜歡配搭滷味菜式。台灣牛肉麵專門店剛於黃竹坑開設新分店，客人除品嘗犇牛四寶麵、招牌紅燒腱心牛肉麵和濃湯燉雞麵等美食，分店限定供應一系列台灣滷菜，包括集多款食材的滷水拼盤、牛𦟌、豬耳、豬大腸、鴨舌和各款蔬菜等，因應新分店開幕，即日至7月4日惠顧堂食，即奉送指定小食1客，以及免費升級台灣手搖飲品店的台式茶飲。

凍飲配麵食

吃車仔麵，最常配凍檸檬或奶茶，沙田車仔麵茶餐廳在7月1日開始推出夏季限定的多多系列，香桃多多滲出水蜜桃的香甜，香檸多多選用新鮮綠皮檸檬手打果汁配無糖茶底，酸甜清爽，最後一杯菠蘿多，有菠蘿汁和果肉，用來配惹味的鐵板晚市套餐或至尊麵套餐，都咁合適。