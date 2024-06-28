馬浚偉預告新城頒獎禮有驚喜　獎項大幅減少：大概60個

新城今日（28日）宣布網絡電視MBO TV將於下月1日啟播，並由葉文輝（啤梨）擔任台長。電台首席營運總監馬浚偉透露電視台除節目外，正籌劃電影，不排除會製作電視劇，但揚言自己一定不會演出：「我講得出做得到，我唔係唔拍劇，而係唔做幕前，每日都仲有人邀請我演出，我話我唔做藝人嘅工作。當然我唔應該講得咁死，但個機會係好渺茫，無論劇定係電影，我想做籌劃，留畀新一代去演出。啲人話我靚仔咗，因為唔使做幕前咁辛苦。」他稱有不少節目籌備中，將陸續推出，亦會跟各大唱片公司合作，會有不同音樂節目及歌手出現，藉此推動香港樂壇發展，問他可有碌人情卡請嘉賓主持節目？他保密說：「當然有，但唔講得，怕小器。」

另外，馬浚偉表示正籌備12月28日舉行的音樂頒獎禮，並預告會有驚喜叫大家密切期待：「個頒獎禮會改為中午3點開始，想預留時間畀大家夜晚慶功，我問過唱片公司意見，大家都好贊成。我亦會親自搵埋頒獎嘉賓，想成為一個好珍而重之又認真嘅頒獎禮，同以前風格好唔同，獎項都會少好多，大概60個獎。」

榮升台長的啤梨半年內兩度升職，他坦承有加人工，又直言現時無論生活及工作模式各方面都轉變很大：「我讀書時做過電視台，細個好想睇到畫面，但入行做電台係冇畫面，依家終於有。（有咩打響頭炮節目？）我好鍾意音樂，依家嘅MV愈拍愈好，所以我哋會有音樂節目同埋會播MV，頒獎禮嘅獎項都會同MV有關。譚玉瑛係我嘅節目主持，我細個就睇佢，好期待之後同佢擦出火花。」他指以前電台只有錄音室，現時有錄影廠，希望將來可以拍外景，問到會否演出劇集？他說：「我依家冇乜當自己係幕前人，我要做好管理嘅工作先，如果將來個樣冇乜衰老都可以拍，又或者飾演啲老角色，哈哈！」