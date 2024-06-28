容祖兒首與Edan合作獲讚冇架子　大爆由天王級好友撮合

天后容祖兒（Joey）驚喜亮相網上音樂節目《Music Panda》，首度與MIRROR成員呂爵安（Edan）合作，Edan大讚對方冇架子外，更大爆原來Joey專誠為今次演出事先相約練歌，相當專業：「今次同祖兒第一次合作，最深刻係佢個份認真同專業，真係好誇張，我哋前日特登，佢用佢錄音時間去畀我哋練習，最後佢冇錄到自己首新歌，只係同我練歌。練咗4、5個鐘，研究點樣唱，大家唱乜嘢Key，我嗰一刻真係好佩服，佢一定好多經驗，唱咗好多唔同嘅歌，仍認真對待每一份工作，同埋佢對住我完全冇架子，其實之前我遇到一啲前輩我可能都會易緊張，但對住佢（祖兒）我一啲緊張都冇，完全唔驚又可以一齊玩，我覺得真係好正。」

Joey透露今次合作是由好友古巨基促成，Edan則笑指2人生肖非常夾。期間談及錄音趣事時，Joey自爆曾錄音險暈低：「我想話我以前好戇居嘅，喺錄音室懶係想有情調，點蠟燭差啲暈低，缺氧呀﹗點咗一嚿一嚿小蠟燭，吸晒我啲氧，然後我暈囉。」她又提到現時雖然工作忙碌，但仍寧願盡量減少休息時間，作出更多新嘗試，同時亦希望分配多點時間給家人。主持人順勢問及其感情生活，她即時將矛頭轉向Edan：「我諗大家喺呢個節目，唔想聽我嘅愛情，緊係聽Edan啦」，隨即追問：「最近有冇艷遇呀？」Edan即反擊：「你呢？有冇呀？」Joey再表示：「真係呀，麻麻，自己都知自己乜嘢事，所以唔強求啦﹗其實我唔係唔鍾意，只不過未遇到，講都唔信呀！」場面搞笑。

Edan則指近年對愛情看法有所改變：「咁我入行年就快6年，我覺得的確有啲轉變，之前專注工作，完全唔諗其他嘢，但漸漸地覺得如果遇到嘅，都未必唔係一件唔好嘅事，工作同生活要取得平衡，我唔會強求，緣分控制唔到，真係上天安排畀你。」Joey即加把口：「你一定唔會冇囉！」Edan就補充：「都要令我心動想一齊先得，我比較難心動。」