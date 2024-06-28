本日日本：慶祝40周年！自己動手砌紅白機

任天堂於1983年7月15日推出的Family Computer（簡稱Famicom，港人暱稱為紅白機），是不少人小時候的回憶，它的出現令家用遊戲機更普及，旗下遊戲軟件《超級瑪利歐》系列更係無人不識。隨着紅白機推出邁向40周年，陸續有相關企劃或周邊商品的出現。由小學館發售的雜誌《電視君》於7月1日將推出名為《Famicom四十年級生》的增刊號，最大亮點就是隨書附送的「超真實紅白機1:1組裝模型」，利用紙模型完整重現紅白機主機的尺寸、配色與設計等細節。甚至連退帶滑桿都可以滑動，讓玩家能夠像以前一樣取出「卡帶」，而且按下搖控器上的按鈕還會發出《超級瑪利歐兄弟》的經典遊戲音效。雜誌中更收錄48頁的《Famicom懷念筆記》、集合紅白機人氣遊戲角色的「人氣人物大集合貼紙」、主機包裝盒面復刻海報及遊戲封面復刻海報，以及紅白機傳奇人物宮本茂、堀井雄二、澀澤光、高橋名人的專訪與主題專欄等文章，紅白機擁躉必定要買來珍藏！售2,860日圓（約HK$140）。