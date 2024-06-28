麥明詩「走樣」變喪屍　盛勁為照樣話靚

「十優港姐」麥明詩和飛機師老公盛勁為今日（28日）一同出席活動，這是他們二人婚後首次一同出席活動。麥明詩笑言她原本的計劃是老公盛勁為一人獨自出席活動，自己則做他的經理人或直接退休。問到今次夫婦二人出活動的費用，麥明詩就指是「舒服價」：「我哋都唔喺需要咁多錢，但都要為家庭做好準備。」講到造人，麥明詩就指老公要經常飛，因此需要花多點時間養身，問到盛勁為為太太又再復出幕前工作習慣否？盛勁為指正在習慣中：「其實都唔喺為咗太太，我自己都多機會。」

最近網上流傳麥明詩工作「走樣」變喪屍的照片，盛勁為即護妻回答：「唔覺啊，同我一齊之後仲越嚟越靚，皮膚又好咗。」另外最近有網民直斥麥明詩要拉老爺奶奶全家一齊拍廣告的行為好「折墮」，麥明詩坦言「冇所謂」，最重要有錢賺：「佢哋好開心，因為我有出糧，而且拍呢啲就好似家庭project咁，最緊要開心，冇壓力。」又言老爺奶奶其實好喜歡看自己拍的影片，當聽到別人稱讚自己就會更開心。

提到麥明詩舊愛林作近日與現任女友裕美互爆性事，麥明詩直言沒有留意，相反盛勁為就指有看林作的社交平台，覺得對方好好笑，娛樂性十足，更會毫無忌諱在麥明詩面前觀看，直言好喜歡看太太的過去。而麥明詩則指有時會充當解說員：「因為佢鍾意睇我啲過去，咁我咪會親自解說吓。」