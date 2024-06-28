Stanley澄清Frankie在港拍劇　AK落閘拒回應對方感情事

男團MIRROR成員江熚生（Anson Kong）和邱士縉（Stanley）、女團COLLAR成員沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、李芯駖和陳泳伽（Winka）、男團ERROR成員吳保錡（保錡）和梁業（肥仔）等今日（28日）出席《ViuTV 全城奧運 傳承狂熱》記者會。

談到喜愛奧運項目，AK坦言要追看霹靂舞：「因為首次成為奧運項目，自己以前睇開日本嘅隊伍，好多國家隊都好強，所以都唔知邊隊攞金牌。」Stanley表示喜愛看劍擊及游泳項目，希望港隊能為香港爭光：「自己鍾意打籃球，都會留意籃球項目，不過今次美國隊強勢回歸，唔知可唔可以報到仇。」

問到工作忙可有時間追看？Stanley坦言因比賽在香港凌晨時間進行，笑言要睡覺，不過若有港隊出戰也會捧場，AK則指屆時已完成演唱會，故可以追看。問到會否相約MIRROR隊友一起看賽事？他指因成員各有工作亦各有所好，故很難約齊。

提到有報道指隊友陳瑞輝 （Frankie）因負面新聞，導致在新劇《麻甩媽咪》被删減戲份，又指他跟女友Christy避走泰國。AK指外間報道不作評論：「上次已經講過，至於删減戲份我就唔清楚，相信未必關事，知佢依家專心拍劇，做好自己嘅工作。」Stanley亦指Frankie應該在港拍劇，因經理人日前才放出Frankie的開工照。問到可有聯絡對方慰問？他表示選擇畀空間對方：「自己有情緒時候都會想要啲空間。」二人表示兩個人的感情事不方便加把口，故不會給予意見。

至於COLLAR眾成員也表示會收看奧運項目，芯駖表示想看單車賽，覺得運動員很熱血，為比賽會犧牲很多。Candy就表示想睇水球項目：「又要游水又要打波，消耗好多體力。」至於Gao就表示很想看街舞，Winka則會看攀岩運動。問到跟Frankie一同演出《麻甩媽咪》的Gao可有對手戲？她表示有但不多：「自己嘅戲份完成晒。（有傳Frankie被删減戲份？）唔清楚，但應該唔會，因為有完整劇本，大家跟住劇本去拍，每日都奮鬥中。」她指以她所知對方仍在開工中，亦指對方心情Ok。