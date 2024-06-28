反黑英雄︱曾文心被張振朗眼神震懾：學到好多嘢

藝人陳山聰、張振朗、袁偉豪、張頴康、朱晨麗、姚子羚演出的無綫劇集《反黑英雄》在內地同時推出，在內地播放平台熱度持續飆升，昨晚（27日）在網站熱度值已經衝破22,000，連續三天刷新港劇在播放平台的播放熱度歷史紀錄。

《反》在港昨晚（27日）則播到第4集，當中亮點要數扮演學生的曾文心在學校遭欺凌，在廁所內被同學拳打腳踢。入行3年的曾文心（Michelle）屬第31期藝員訓練班學生，更曾於中央戲劇學院進修，在北京國家大劇院演出過，回港後亦多次演出舞台劇，演出經驗豐富，她受訪坦言：「呢個係我入行以嚟最多戲份嘅角色，好激動、好感恩，好多謝公司同佳導畀呢個機會我。」

Michelle在劇中與張振朗有不少對手戲，大讚對方是很好的前輩：「同佢第一次見面係喺化妝間，佢化緊妝都仲睇緊一本關於演戲嘅書。佢真係好Nice，佢會同我分析每一場戲，每句對白背後有咩含意，應該用咩態度去演。」她又指最難忘是被振朗的眼神震懾：「振朗演戲嘅眼神真係好細緻，佢喺一、兩秒之內可以變化出唔同嘅情感，仲要單靠眼神唔使對白，真係學到好多嘢。」

講到被同是新演員的李海銅和張天妮捉入殘廁虐打戲份，她透露被掌摑、扯頭髮、叉頸及推倒地上的畫面，自己為求拍出好效果，主動要求「真打」：「因為我哋幾個都比較新，唔係好識就住鏡頭打，我哋都Friend，我就話不如真打。」她又自爆拍攝時論盡撞瘀了下巴和膝頭，回家令媽媽看到相當心痛。

此外，有「手控」網友錯重點讚張振朗的手相當吸引：「雖然不算特別長，勝在乾淨骨節分明，掌面也寬。」而被封為近一代「御用惡人」的黎澤恩（Ronny）為演泰籍華人罪犯跟泰國人學泰文，兼瘋狂曬太陽，曬黑皮膚，務求入形入格。