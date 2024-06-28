《愛回家》龔水CP緋聞升溫　張景淳現身屯門傳與呂慧儀同居

藝人呂慧儀與張景淳因在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演的熊若水及龔燁角色，形象鮮明成功入屋，更組成「龔水CP」，深受觀眾愛戴！2人演情侶及夫妻演足7年，早前張景淳因被人拍到在呂慧儀居住的屯門區搭巴士，即被指戲內戲外已被公認是「一對」。

日前，再有街坊在屯門巧遇張景淳，並在社交平台以「偶遇愛回家龔燁」為題發貼，表示：「25號晚上10點18分在屯門市廣場銀行門口偶遇到愛回家的龔燁。當時我一眼就認出他來。他真名我不知道，但我還是忍不住叫了他一聲「龔燁」。但他沒有回應我，只是看了我一眼，然後他就進去了裏面的銀行櫃員機，我也尷尬的走開了。挺喜歡他和Mary這對螢幕CP的。難得偶遇TVB藝人，其實想合照一張而已，最後還是沒有…」

照片所見，張景淳戴上口罩，一身黑衣人打扮的他在銀行櫃員機提款，之後便匆匆離開。有網民留言：「拿錢畀家用Mary！」即再抓起同居傳聞。另外亦有網民力讚張景淳親民，「歡迎有空去深圳找他合照只要你肯問，他很樂意的」、「下次可試試望著他微笑，直接問可否影相，他人很好，不要怕」。

此外，呂慧儀因應昨晚一集《愛‧回家》劇情，於社交網PO了一張拿着大束玫瑰的照片，相中的她笑到咪晒眼，更留言:「紮花，唔係龔燁送㗎！不愛和老婆分享是錯的嗎?你說呢?」網民即留言:「不是龔燁送咁係張景淳送」。